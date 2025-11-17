Gira de Rosalía, en directo: última hora sobre el anuncio oficial del Lux Tour 2026 y venta de entradas

El mayor portal de información y novedades sobre Rosalía ha publicado que este lunes, 17 de noviembre, se anunciará la gira 'Lux Tour 2026' de Rosalía y la preventa de entradas que se abrirá el próximo viernes, 21 de noviembre.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre el 'Lux Tour 2026' de Rosalía y su esperada gira de conciertos.

La preventa exclusiva, el próximo viernes La preventa exclusiva de entradas para los conciertos de 'Lux' tendrá lugar el viernes 21 de noviembre. En cuanto a los precios de las entradas para los conciertos, estos serán de 73,50 euros más gastos de gestión en grada 2, de 96,50 euros más gastos de gestión en zona de pista y de 130,50 euros más gastos de gestión en la grada 1.

La crítica de Jordi Bianciotto 'Rosalía exige tanto como da en un exponencial álbum en el que desplaza el centro del pop'. Este es el título que lleva la crítica de 'Lux' que ha hecho Jordi Bianciotto en EL PERIÓDICO y que puedes leer pinchando en este enlace.