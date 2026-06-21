Familia Torres y la cocina catalana: más que un maridaje, un relato compartido

El maridaje funciona cuando un vino es capaz de elevar un plato a otra dimensión, ya sea por afinidad o contraste; reforzando sus puntos fuertes o aportándole nuevos matices. Pero si se quiere ir un paso más allá, esto no solo debe plantearse a nivel organoléptico, sino también a nivel de relato, de historia, de esencia… Y aquí los vinos de Familia Torres tienen mucho que aportar, como se demuestra en esta selección.

Sus vinos conforman un mosaico de viñas asentadas, en muchos casos, en propiedades históricas y parajes singulares, en diferentes DO catalanas. Vinos que buscan recoger la esencia de cada una de estos viñedos y que hablan de esos paisajes, con sus terruños y variedades, realzando su singularidad y personalidad. Como viticultores y bodegueros, Familia Torres controla minuciosamente todo el proceso, combinando un legado vinícola ancestral con un carácter permanentemente innovador. Todo ello con tres máximas, explican: celebrar la vida, cuidar la tierra y transmitir su legado.

Esto convierte a algunos de sus vinos, en candidatos idóneos para un maridaje con la cocina catalana contemporánea que va más allá de aromas y sabores para incidir en ese relato compartido. Además, dentro de su propuesta enoturística, Familia Torres cuenta con un restaurante en su propia Finca Mas La Plana, en Pacs del Penedès. Se trata del Jardín Restaurante El Celleret, de cocina mediterránea y productos de proximidad. Situado a pie de viñedo con vistas a Montserrat, permite comprobar por uno mismo que la conexión entre cocina y viticultura es capaz de elevar la experiencia gastronómica a otro nivel.

Para carnes y largas cocciones:

Mas La Plana 2019, un vino que no para de cosechar reconocimientos

Podría definirse como el vino más prestigioso de Familia Torres, cuya primera añada se remonta a 1970. Este vino marcó el rumbo en la elaboración de vinos de gama superior procedentes de viñas propias y con el tiempo ha evolucionado hasta alcanzar su punto óptimo de expresión. Surge de la Finca Mas La Plana, un viñedo de 29 hectáreas en el corazón del Penedès, donde se cultivan las uvas de cabernet sauvignon más selectas. Luego se envejece durante 18 meses en barricas de roble francés. De producción limitada, forma parte de los cinco vinos de la Colección Antología Miguel Torres y ha cosechado títulos y reconocimientos a lo largo de toda su trayectoria.

Para guisos y carnes al horno:

Purgatori 2022, un tinto denso y profundo surgido del clima extremo

Torres Purgatori. / /

En 1770, la abadía de Montserrat ordenó la construcción de una finca en L’Aranyó (Lleida), una zona árida conocida por su clima extremo. Los frailes, que eran enviados allí como castigo, descubrieron un terroir ideal para elaborar un vino superior. Es de estos viñedos que nace ahora Purgatori, un tinto ecológico de denso, profundo y sedoso al mismo tiempo, de mucha elegancia y finura. En su décima añada, la del 2022, incorpora por primera vez la variedad de uva ancestral gonfaus, junto a la garnacha. Se trata de una variedad prefiloxérica recuperada por la bodega familiar para adaptarse al cambio climático y que en esta finca ha desarrollado su máximo potencial.

Para quesos o arroz de montaña:

Clos Ancestral 2023, todo el potencial de la variedad moneu

Clos Ancestral tinto. / /

Un tinto ecológico fruto de la agricultura regenerativa, que nace en la finca del Castell de la Bleda, en el corazón del Penedès, donde hace más de 2.000 años ya existía la viticultura. Forma parte del proyecto de recuperación de variedades ancestrales impulsado por Familia Torres, con el fin de contribuir a recuperar el patrimonio vitícola de Catalunya y buscar soluciones frente al cambio climático. Con el tiempo, se ha constatado que algunas de ellas, además de mostrar un gran potencial enológico, son extremadamente resistentes a las altas temperaturas y a la sequía. Es el caso de la moneu, una variedad ancestral originaria del Penedès, que forma parte del cupaje del Clos Ancestral.

Para pescados y cocina japonesa:

Clos Ancestral Blanco 2025, una personalidad seductora y original

Clos Ancestral blanco. / /

La forcada fue la primera variedad blanca prefiloxérica recuperada y vinificada por Familia Torres. Junto a la xarel·lo forma parte del cupaje de este vino de una autenticidad difícil de replicar y una personalidad original, que le permite combinar tanto con la cocina mediterránea como la japonesa. Procede principalmente de la Finca Mas Palau, situada a más de 500 metros de altura, en el Alt Penedès, con unos viñedos cultivados a partir de la agricultura ecológica y regenerativa. El resultado es un vino amarillo pálido, luminoso y limpio. Delicado y seductor, ofrece una sinfonía de aromas frutales (limón, pomelo y mandarina), mientras que en boca es fresco, vivaz y jugoso.

Para carnes y cocina de caza:

Jean Leon La Scala 2018, la conexión del vino con el arte

Jean Leon La Scala. / /

Un Gran Reserva que refleja el carácter innovador de su fundador cuando decidió introducir variedades francesas en el Penedès en 1963 y que hoy en día representa la esencia misma de la bodega Jean Leon. En nariz, sobresalen los aromas intensos y profundos de frutas negras maduras. En boca, se presenta untuoso y concentrado, con taninos redondos y bien integrados que realzan su equilibrio y estructura, ofreciendo una experiencia compleja, larga y elegante. La añada 2018 está ilustrada por Assumpció Mateu, que evoca la riqueza cultural mediterránea y simboliza la unión entre culturas. Lleva el nombre del restaurante que Leon fundó en Beverly Hills y está certificado como Vino de Finca Calificada.

Para pescados y mariscos:

Jean Leon Vinya Gigi 2024, fresco, envolvente y de inspiración familiar

Jean Leon Gigi. / /

Jean Leon, en honor a su familia, elaboró este vino nacido de la viña bautizada con el nombre de su hija, una pequeña parcela de 9 hectáreas de suelos arcillo-calcáreos plantada en 1967. Un vino con crianza sobre lías durante 6 meses en barricas de roble francés de 225 litros y fudres de roble francés de 2.200 litros. Posteriormente es embotellado, con una permanencia mínima de 6 meses en bodega. Destaca por su elevada potencia con aromas de frutos tropicales frescos sobre un fondo de tostados provenientes del roble francés. En boca tiene una entrada grasa, y su equilibrada acidez hace que el vino sea fresco y persistente. La añada del 2024 ha recibido la medalla de oro Mundus Vini 2026.

Para ensaladas, verduras y arroz:

Jean Leon Nativa Xarel·lo 2025, el fresco y suave guiño al Penedès

Jean Leon Nativa Xarel·lo / /

Forma parte de la gama Nativa, con la que la bodega Jean Leon quiere agrupar los vinos elaborados con variedades autóctonas catalanas. El primero de la colección está dedicado a la xarel·lo, la variedad de uva más representativa del Penedès, sobre todo por su resistencia al calor y por ofrecer una producción de calidad año tras año. Todo un homenaje a la comarca, lugar escogido por Jean Leon para cumplir el sueño de elaborar un vino que llevara su nombre. La baldosa catalana inspira esta colección, mientras que la rosa de los vientos ilustra este xarel·lo ecológico y elegante. De entrada fresca y ácida, presenta un final suave y persistente.