Viajar para sentir el destino: AR Hotels & Resorts crece desde el Mediterráneo

Viajar ya no consiste únicamente en elegir una habitación cómoda y un destino atractivo. El huésped de hoy busca algo más: sentir que el hotel forma parte del viaje, descubrir sabores que recuerde al volver a casa, encontrar espacios pensados para disfrutar sin prisas y conectar de forma auténtica con el lugar que visita. Esa manera de entender las vacaciones es, precisamente, la que guía la evolución de AR Hotels & Resorts.

Nacido en Calp, junto al Mediterráneo, el grupo hotelero afronta una nueva etapa de crecimiento con proyectos en Canarias, Baleares, València y Elche, sin dejar de reforzar su oferta en la Costa Blanca. El objetivo no es solamente ampliar su presencia, sino llevar a nuevos destinos una filosofía basada en la cercanía, el cuidado del detalle, el bienestar y la gastronomía como parte esencial de la estancia.

"No queremos ser una cadena estandarizada. Queremos construir hoteles y conceptos capaces de generar recuerdo, comunidad y vínculo emocional con el cliente", explica Isaac Vidal, Chief Sales Marketing Officer, CSMO de AR Hotels & Resorts.

Hoteles que invitan a vivir el Mediterráneo

La identidad del grupo comienza en Calp, el destino que inspiró a su fundador, Rocco Ascolese, a levantar un proyecto hotelero profundamente vinculado al paisaje, la luz, las calas y la forma mediterránea de disfrutar del tiempo.

Ese origen continúa presente en los hoteles de AR Hotels & Resorts. No se trata únicamente de alojarse junto al mar o de disponer de instalaciones cuidadas, sino de disfrutar de una hospitalidad cercana, capaz de acompañar al cliente durante toda su experiencia: desde el descanso hasta la mesa, el bienestar o los pequeños momentos que terminan marcando un viaje.

Interior de The Cook Book Hotel, en Calp. / /

"Calp nos enseñó desde el inicio a convivir con un turismo internacional, exigente y muy diverso. Aprendimos pronto que competir únicamente por precio era un error y que el verdadero valor diferencial estaba en la experiencia", señala Vidal.

En esa línea, el grupo ha trabajado en la actualización de establecimientos como el ya reformado AR Diamante Beach o AR Roca Esmeralda. La transformación de estos hoteles busca hacer la estancia más cómoda y actual, pero también más coherente con esa hospitalidad mediterránea que define a la marca.

Expansión para descubrir destinos

La experiencia desarrollada en Calp es ahora el punto de partida de una expansión nacional selectiva. En Tenerife, AR Hotels & Resorts asumirá la gestión de varios establecimientos en Puerto de la Cruz, entre ellos Concordia Playa, Bungalows Atlántida y Nopal. En Ibiza, el grupo trabaja en el reposicionamiento de Endlss, situado en Cala de Bou, mientras que en Palma proyecta un futuro hotel de lujo en el Palacio Veri.

La compañía también prepara nuevos proyectos urbanos: el Hotel AR Valencia, de concepto boutique, y BUENAS, un hotel de diseño en el casco antiguo de Elche, impulsado junto a los fundadores de Hawkers.

Para el viajero, esta diversidad abre la posibilidad de elegir distintas formas de disfrutar de la marca: unas vacaciones junto al mar, una escapada urbana, una experiencia lifestyle o una estancia vinculada al patrimonio y la vida local. Para AR Hotels & Resorts, supone llevar su filosofía a escenarios diferentes sin convertirlos en una copia unos de otros.

"La marca debe ser reconocible, sí, pero nunca repetitiva. Cada proyecto tiene que integrarse de forma natural en el destino y construir una experiencia coherente con el entorno donde opera", afirma Vidal.

La gastronomía como motivo para viajar

En esa experiencia, la cocina tiene un papel protagonista. AR Hotels & Resorts no concibe la gastronomía como un simple servicio para sus huéspedes, sino como uno de los grandes motivos por los que alguien puede elegir un hotel, regresar a él o acercarse incluso sin estar alojado.

"La gastronomía forma parte de nuestro ADN. No la entendemos como un servicio complementario dentro del hotel, sino como una parte esencial de nuestra manera de entender la hospitalidad", explica Vidal.

El restaurante japonés Onami. / /

Esa apuesta ha dejado huella en Calp. Audrey’s consiguió la primera estrella Michelin del destino, mientras que The Cookbook Hotel reúne propuestas como Beat Restaurant, con una estrella Michelin, y Komfort, reconocido con un Bib Gourmand. El establecimiento afronta ahora una renovación orientada a ofrecer una experiencia más completa en torno al descanso y la alta cocina.

A esa oferta se suman conceptos con personalidad propia como Amas, el restaurante japonés ubicado en el hall de AR Diamante Beach, o Onami, la reciente apertura gastronómica del hotel, dirigida por Diego Laso y concebida para solo ocho comensales.

"Hoy no queremos ser solo una compañía hotelera con buenos restaurantes, sino una marca de hospitalidad mediterránea donde la cocina, el bienestar, el descanso y el cuidado del cliente formen parte de una misma experiencia", resume Vidal.

Crecer cuidando a las personas

Mientras amplía destinos y conceptos, AR Hotels & Resorts mantiene el foco en quienes hacen posible la experiencia. El grupo resume esa idea bajo el concepto #ExtraordinaryPeople, una forma de reconocer a los equipos que preparan cada habitación, atienden cada mesa y acompañan al huésped durante su estancia.

«Crecer no puede significar despersonalizarse», sostiene Vidal. Esa es también la promesa que acompaña la nueva etapa del grupo: ofrecer más destinos, más experiencias y más razones para viajar, sin perder la cercanía ni la identidad mediterránea con la que comenzó su historia en Calp.