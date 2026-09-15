Solo seis comunidades autónomas igualan los derechos sucesorios de las parejas de hecho al matrimonio: en el resto de España puedes perder la herencia de tu pareja

Aunque para muchas personas formar una pareja de hecho se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva, es probable que no todo sea fácil para ellos.

En cuanto a las herencias, si uno de los dos muere, la otra persona podría quedarse sin ninguna parte de los bienes. En pocas palabras, aunque la pareja de hecho esté formalizada, esto no asegura un papel dentro de la herencia.

La pareja de hecho no asegura una parte de la herencia del otro

En palabras de la notaria María Cristina Clemente Buendía, aunque los dos miembros de la pareja hayan comprado una vivienda juntos, y ambos pagaran ese préstamo hipotecario, esto no te convierte en titular de la parte de tu pareja fallecida.

En este sentido, la normativa suele similar en el territorio español. En la gran mayoría de comunidades autónomas, aunque dos personas se hayan registrado como pareja de hecho, su estado civil sigue siendo el de solteros.

En pocas palabras, si uno de ellos fallece sin hacer testamento, la pareja superviviente no tendría ningún derecho sucesorio.

Comunidades autónomas con el mismo tratamiento sucesorio para parejas de hecho y matrimonios

Sin embargo, existen algunos casos concretos, donde los miembros de una pareja de hecho y los cónyuges de un matrimonio tienen el mismo tratamiento legal en lo que se refiere a herencias.

En este caso, solo seis comunidades autónomas reconocen a la pareja de hecho unos derechos sucesorios similares a los del matrimonio: Catalunya, País Vasco, Galicia, Navarra, Baleares y Aragón, este último de forma parcial.

En todos estos territorios, si dos personas se registran como pareja de hecho y uno de ellos fallece, el sobreviviente puede heredar de forma similar a un cónyuge, incluso sin haber testamento.

Ahora bien, no todas estas comunidades otorgan los mismos derechos, aunque sí que otorgan un trato de matrimonio a efectos sucesorios.

Por ejemplo, en Catalunya, si uno de los dos miembros fallece sin testamento, su pareja tendría derecho al usufructo universal de la herencia. Además, si no tienen hijos en común, el sobreviviente poseería la condición de heredero directo con preferencia sobre los padres del fallecido.

Otro caso llamativo sería el de País Vasco, donde el miembro de la pareja tendría derecho al usufructo de la mitad de los bienes si hay hijos en común. En caso de no tener descendencia, esta proporción puede aumentar hasta los dos tercios de la herencia.

El caso aragonés: un tratamiento parcial con protección temporal

Un último ejemplo de normativa con tratamiento similar entre parejas de hecho y matrimonios sería el caso de Aragón. En esta comunidad autónoma, aunque no se igualan todos los derechos sucesorios, sí que se reconocen algunos derechos importantes.

En este caso, a la pareja del fallecido le corresponde el mobiliario y ajuar de la vivienda habitual, excepto joyas u otros objetos de gran valor; así como el derecho a residir de forma gratuita en la vivienda habitual durante un año después del fallecimiento. Esta sería protección parcial y transitoria, mientras la pareja sobreviviente busca un nuevo alojamiento.

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Con todo ello, si no vives en ninguna de estas seis comunidades autónomas, lo más recomendable sería redactar testamento cuanto antes. De tal forma, esta medida podría preservar el derecho de tu pareja a la futura herencia.