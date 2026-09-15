La gigafactoría de IA de Móra la Nova seguirá adelante con o sin dinero de Bruselas: "Lo importante es ser soberanos"

Con o sin dinero de Europa, la gigafactoría de inteligencia artificial situada en Móra la Nova seguirá adelante con su proyecto. "Porque lo importante es ser soberanos", ha zanjado el director ejecutivo de este proyecto, Francesc Fajula, en el marco del congreso Forward que se celebra este martes en la sede de la patronal catalana Foment del Treball. No obstante, Fajula se ha mostrado convencido de que el proyecto que prepara el Gobierno español es uno de los favoritos de Bruselas y de que, en todo caso, solo los proyectos de Italia y Alemania podrían imponerse al español.

Fue el pasado 30 de julio cuando la Comisión Europea abrió una licitación para establecer hasta siete gigafábricas de IA en toda Europa, "como parte de su última gran iniciativa para acelerar la soberanía tecnológica de Europa y su ambición de convertirse en el continente de la IA", explicaba el organismo mediante un comunicado, donde afirmó que "se espera que la iniciativa desbloquee al menos 20.000 millones de euros de inversión privada en toda la Unión". El plazo para presentar propuestas se cierra el 12 de noviembre y las adjudicaciones se conocerán a principios de 2027.

Dos lotes y cinco competidores

Hay dos lotes disponibles. El primero apoyará hasta cuatro proyectos, cada uno de los cuales podrá recibir hasta 100 millones de euros de financiación de la UE en la primera fase y hasta 400 millones adicionales por proyecto en la segunda.

El segundo, que es al que España aplica, prevé que las gigafactorías desplieguen hasta el doble de los procesadores de IA más avanzados que se instalan actualmente en la fábrica de IA más potente de Europa. Aquí, la UE apoyará hasta tres proyectos, cada uno de los cuales podrá recibir hasta 200 millones de euros en la primera fase y hasta 800 millones adicionales en la segunda, cuando se espera que la capacidad aumente hasta al menos cuatro veces el nivel inicial.

Catalunya autoriza el suministro eléctrico necesario para la gigafactoría de IA de Móra la Nova Imagen de un centro de datos para servidores de Inteligencia Artificial. / Hanwha Data Centers / EPC_EXTERNAS

Junto a España, también se presentan a este segundo lote Portugal, Alemania, Italia y Grecia, y cada uno se ha comprometido a aportar 200 millones de euros de aportación inicial. Frente a ellos, Fajula ha dicho hoy que Alemania e Italia son los principales competidores del proyecto.

Móra la Nova, el grueso de la inversión

El proyecto con el que España se postula a esta convocatoria, ha explicado Fajula, prevé dos grandes campus: uno en Móra la Nova, en el polígono del Molló, y un segundo en Madrid, todavía con la ubicación por concretar, pero con San Fernando de Henares o Tres Cantos en el radar. El presupuesto contempla un capital inicial de 1.500 millones de euros a cargo de los accionistas —un 51% en manos de las empresas privadas integradas en el consorcio, entre ellas Telefónica, ACS, Banco Santander y Multiverse Computing; un 48% del Estado, a través de la SETT, y un 1% de la Generalitat— y una inversión total de hasta 5.000 millones en los próximos cuatro o cinco años. Pero, dado que el centro de Móra la Nova es el principal de este macroproyecto, será este el que aglutine la mayor parte de la inversión. "La presencia en Madrid responde a la necesidad de disponer de suficiente capacidad de cálculo para cumplir los requisitos de la convocatoria europea dentro del plazo establecido", ha subrayado el directivo.

Con tal de ganarse un puesto entre los socios comunitarios y ganar la licitación, Móra la Nova integrará energía renovable "en todo aquello que sea posible". También ha indicado que el consumo de agua de la instalación será "prácticamente cero" porque se hará con circuitos cerrados.

Empresas y políticos a favor de la IA

El foro celebrado este martes en Barcelona, que se ha alargado hasta la tarde, ha servido para que empresas y expertos dialoguen sobre el impulso de la IA europea y den muestra de la demanda que ellos mismos están dispuestos a fomentar. De momento, ha dicho Fajula, solo los grandes hiperescaladores (proveedores de servicios en la nube como Amazon Web Services (AWS), de Amazon o Azure, de Microsoft) aglutinan la mayor parte de la fuerza. Por ello, el propio presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que Europa "necesita" empresas "con dimensión suficiente" para poder competir en la "nueva etapa" de la inteligencia artificial.

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En el centro, el cuarto tinent de l'alcaldia de Barcelona, Jordi Valls y el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, a su derecha. / ACN

No se han quedado atrás las administraciones públicas, entre quienes el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmado que "renemos que saber qué papel queremos jugar, si quedarnos con las normas que determinan otros países —China y Estados Unidos— o si nosotros, como continente, queremos dar un paso", ha apuntado. En un tono más contenido, el teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha defendido el uso de la IA, pero "sin cerrar los ojos a debates que se tienen que plantear", como la soberanía estratégica, cuestiones vinculadas a la filosofía o los consumos energéticos.