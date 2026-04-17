Los profesionales de la ciberseguridad se forman en Barcelona: las empresas necesitan cerca de 100.000

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) detectó en 2025 más de 122.000 incidentes relacionados con la ciberseguridad, un aumento del 26% respecto al año anterior. La banca, el transporte o el sector energético fueron los más afectados por estos ataques. Todo ello ha convertido a los expertos en la materia en uno de los profesionales más demandados en la actualidad. Según un estudio de la misma institución con una necesidad solo España de cerca de 100.000.

Este contexto ha impulsado propuestas formativas especializadas en la materia para corregir ese déficit de profesionales. Y, en ese sentido, ENTI-UB (Escola de Noves Tecnologies), apuesta por una formación conectada directamente con las necesidades reales del mercado.

Titulaciones en ciberseguridad en Barcelona

El centro adscrito a la Universitat de Barcelona ha desarrollado una oferta académica que cubre todo el recorrido formativo en el ámbito de la ciberseguridad. Por un lado, cuenta con el Grado Universitario en Ciberseguridad que forma perfiles capaces de diseñar, implementar y gestionar sistemas de protección ante amenazas digitales: desde la detección de vulnerabilidades hasta el análisis forense o el hacking ético .

En lo que se refiere a la formación profesional, ENTI cuenta con el Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red con perfil Ciberseguridad, orientado a la administración de sistemas y redes con especialización en ciberseguridad. Este programa incluye más de 500 horas de prácticas en empresa, integradas dentro del propio plan de estudios .

La oferta se completa con un nuevo Máster en Ciberseguridad en el entorno sanitario, una especialización que responde a la necesidad de proteger hospitales, dispositivos médicos y datos clínicos ante unos ataques que son cada vez más frecuentes. Este programa capacita a los estudiantes para gestionar incidentes, proteger infraestructuras críticas y garantizar la continuidad asistencial en entornos donde un fallo puede tener consecuencias directas sobre la salud de los pacientes .

Una clase de ENTI-UB / Cedida

Cuando un ciberataque afecta a la salud pública

Los hospitales y centros sanitarios se han convertido en uno de los principales blancos de los ciberdelincuentes en los últimos años. En Catalunya y el resto de España se han registrado ataques de ‘ransomware’ que han obligado a suspender operaciones, retrasar diagnósticos o paralizar sistemas informáticos durante días.

Uno de los casos más relevantes fue el ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona en 2023, que dejó inoperativos miles de sistemas y obligó a cancelar cientos de citas médicas. Episodios como este han evidenciado que la ciberseguridad ya no es solo una cuestión tecnológica, sino también de salud pública y continuidad asistencial.

Formación conectada con la realidad empresarial

Una de las características de las titulaciones de ciberseguridad de ENTI- UB es su enfoque práctico y profesionalizador. El equipo docente está formado por especialistas en activo del sector, lo que permite trasladar al aula no solo conocimientos técnicos, sino también la realidad del día a día de las empresas.

Esta conexión directa con el tejido empresarial se traduce en planes de estudio actualizados constantemente, adaptados a amenazas reales y herramientas que ya se utilizan en el mercado laboral.

Más de 500 horas de prácticas

La empleabilidad tras finalizar los estudios es otro de los pilares. Los ciclos formativos incluyen más de 500 horas de prácticas garantizadas en empresas o departamentos especializados, con la posibilidad de ampliarlas mediante prácticas extracurriculares.

Además, el alumnado tiene acceso a recursos formativos de referencia internacional como Cisco Networking Academy y PUE, lo que permite obtener certificaciones reconocidas y trabajar con herramientas reales del sector.

Prácticas en el aula / Cedida

Nuevo campus de ENTI-UB en el 22@

A partir del curso 2026-2027, ENTI-UB estrenará nuevas instalaciones en el distrito 22@ de Barcelona, el principal hub tecnológico de la ciudad. El nuevo edificio, de 7.000 metros cuadrados, integrará todos los estudios del centro y contará con un laboratorio de ciberseguridad equipado con tecnología de última generación.