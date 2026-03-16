Las llamadas de falsos comerciales de luz y gas se intensifican: cuando el 'spam' telefónico puede ser una ciberestafa

Son la mayoría de las llamadas comerciales que recibimos a diario, algunas muy insistentes, y las más molestas, ya que suelen llegarnos cuando estamos en el trabajo, en la pausa de la comida o durante la cena. Siempre nos ofrecen mejorar el contrato que tenemos con la compañía que nos proporciona el suministro de electricidad o gas a nuestra vivienda o nos alertan de que hay un descuento que nos hemos perdido por no tener actualizada la factura.

Así actúan los ciberdelincuentes que se hacen pasar por supuestos gestores de las comercializadoras de compañías energéticas como Endesa, Factor Energia o Naturgy. La Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectado una campaña de llamadas fraudulentas que suplantan a estas empresas y contactan con el usuario con la excusa de que es necesario actualizar la tarifa o aplicar un descuento en la factura de la luz o del gas.

El objetivo, sin embargo, es obtener la validación del usuario para cancelar el contrato vigente y activar un nuevo servicio con otra compañía de forma fraudulenta, según este organismo de seguridad. Además, alertan de que para ganar credibilidad, los ciberdelincuentes mencionan datos personales del usuario, como el DNI o la dirección, y a lo largo de la conversación aseguran que todo seguirá gestionado por la misma compañía.

Para confirmar la supuesta actualización de la tarifa o activar los presuntos descuentos, los falsos comerciales indican que es necesario facilitar unos códigos recibidos por mensaje de texto o correo electrónico, pero en realidad esos códigos sirven para validar un nuevo contrato con otra comercializadora y efectuar modificaciones contractuales sin que el interlocutor sea plenamente consciente.

El usuario se da cuenta de que ha sido víctima de una estafa cuando, días después, recibe notificaciones por correo electrónico o mensaje sobre la baja de su contrato original y el alta con otra compañía, según la Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Añaden que cuando la víctima intenta revertir la situación o reclamar, los ciberdelincuentes vuelven a contactarla haciéndose pasar nuevamente por la compañía energética para presionarla con supuestas penalizaciones por cancelación anticipada y cláusulas de permanencia.

En este sentido, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya indica que algunas compañías energéticas han empezado a tomar medidas para evitar este y otros tipos de fraudes. Por ejemplo, Endesa, recientemente afectada por una importante filtración de datos, ha puesto a disposición de sus clientes la herramienta “comprueba quién te ha llamado”, un buscador para verificar en pocos segundos si el número de la llamada es un teléfono oficial y está autorizado por la propia comercializadora.

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Por eso, el organismo de seguridad virtual catalán insta también a desconfiar "de notificaciones o llamadas con tono de urgencia que pidan actuar inmediatamente o que prometan descuentos y bonificaciones" y reclama que siempre se contacte "por los canales oficiales con tu compañía antes de aceptar cualquier oferta o beneficio que hayas recibido por llamada o mensaje de texto".