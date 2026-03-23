Abertis impulsa su presencia internacional

En ese entramado global, Abertis se ha consolidado como uno de los grandes operadores internacionales de autopistas. El grupo gestiona cerca de 8.000 kilómetros de vías en 15 países de Europa, América y Asia. Desde hace décadas, la compañía ha ido tejiendo una red internacional con presencia consolidada en España, Francia, Italia, Chile, Brasil, México o Estados Unidos, mercados en los que gestiona autopistas que forman parte de los principales corredores logísticos y económicos. Pero hoy la gestión de autopistas va mucho más allá de construir carreteras.

Corredores que sostienen la economía

El mapa de Abertis coincide con algunos de los ejes de movilidad más relevantes del planeta. En Brasil, el grupo ha ampliado hasta 2047 la concesión de la autopista Fluminense, parte de la BR-101, uno de los grandes ejes viarios del país. La extensión incluye inversiones cercanas a los 500 millones de euros destinadas a mejorar la capacidad de la vía y reforzar la seguridad. Más al sur, en Chile, Abertis ha iniciado la gestión de un nuevo tramo de la Ruta 5, entre Santiago y Los Vilos. Son 223 kilómetros de autopista que constituyen una de las columnas vertebrales del sistema viario chileno. En paralelo, el grupo impulsa proyectos de mejora como el Túnel Lo Ruiz, en el nudo de Quilicura.

En Francia, la compañía participa en la concesionaria de la autopista A63, una infraestructura esencial del corredor atlántico europeo que conecta la frontera española con Burdeos y enlaza con las principales rutas hacia París y el norte de Europa. Por esta vía circula una parte significativa del transporte de mercancías entre la Península Ibérica y el centro del continente.

La presencia del grupo también se refuerza en España. Abertis ha alcanzado el 100% del capital de Túnels de Barcelona i Cadí, concesionaria de dos infraestructuras clave para la movilidad catalana. Por un lado, el túnel de Vallvidrera, uno de los principales accesos a Barcelona desde el Vallès. Por otro, el túnel del Cadí, que conecta las comarcas del Berguedà y la Cerdanya a través del Pirineo.

Autopista digital

Hoy el cambio también se produce en los datos y la tecnología. Su filial tecnológica Emovis, se ha convertido en uno de los motores de esta transformación. La compañía desarrolla sistemas de peaje sin barreras y soluciones digitales que permiten gestionar el tráfico sin detener los vehículos. En Estados Unidos, la empresa ha iniciado la operación del servicio de atención al cliente para Florida’s Turnpike Enterprise y ha reforzado su presencia con organismos como la New Jersey Turnpike Authority o el Virginia Department of Motor Vehicles. El objetivo es avanzar hacia una movilidad más fluida, más eficiente y menos dependiente de infraestructuras físicas.

IA para gestionar carreteras

La innovación también se articula a través de Beyond Roads, el hub tecnológico de Abertis, que explora nuevas soluciones para la movilidad inteligente. En 2025, el grupo dio un paso más con un acuerdo estratégico con Google Cloud para aplicar inteligencia artificial y datos geoespaciales a la gestión de autopistas. Estas herramientas permiten anticipar incidencias, optimizar la gestión del tráfico y mejorar la seguridad vial, transformando las carreteras en infraestructuras cada vez más inteligentes. Más allá de la gestión de infraestructuras, el grupo desarrolla iniciativas sociales a través de Fundación Abertis, centradas principalmente en la educación y la seguridad vial.