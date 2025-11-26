World of Frozen abrirá sus puertas el próximo 29 de marzo de 2026

El segundo parque de Disneyland Paris, los Walt Disney Studios, pasará a ser Disney Adventure World el próximo 29 de marzo de 2026. La fecha coincidirá con la inauguración de "World of Frozen", que servirá de ampliación al mismo tiempo que conecta con otros mundos inmersivos de la compañía.

De este modo, todos los visitantes podrán sentirse dentro de una de las películas más queridas de la factoría; sintiéndose como el propio Olaf (y puede que conociéndole) por unos instantes. Para ello, El Reino de Arendelle ha sido recreado a escala real, incluyendo la majestuosa Montaña del Norte, de 36 metros de altura, coronada por el Palacio de Hielo de Elsa.

Por lo que el próximo marzo Frozen se unirá a los mundos inspirados en los universos de las películas de Disney Animation, Pixar Animation Studios (World of Pixar) y Marvel Studios (Marvel Avengers Campus), siempre rebosantes de color, aventuras, emoción y epicidad. Una experiencia inmersiva e irresistible, que ofrecerá al visitante un mundo… ¡El doble de grande!

World of Pixar / Disney

Esta estrategia, basada en la reinvención constante y en la mejora de la experiencia de los visitantes, fue explicada a la perfección por Natacha Rafalski, Presidenta de Disneyland Paris, al indicar que “el 29 de marzo de 2026 marcará un hito en nuestra historia, ya que, mediante la nueva ampliación, estamos llevando a cabo la transformación más ambiciosa de la historia de nuestro resort, ampliando los límites de la imaginación e invitando a los visitantes a vivir sus propias aventuras”, mediante un proyecto que cuenta con un respaldo de 2000 millones de euros y con con la participación clave de Walt Disney Imagineering y de Cast Members, que “dan vida a nuestras historias con su dedicación y creatividad. Juntos, estamos reinventando la forma en que nuestros visitantes experimentan los mundos de Disney Animation, Pixar y Marvel, dando vida a emociones que solo Disney puede inspirar”.

“Let it go, let it go”

World of Frozen permite a los visitantes del parque realizar una inmersión única en el universo de Elsa y Anna, ya que se trata de una experiencia que traspasa los límites del arte de contar historias. Las escenas y los lugares más emblemáticos del film han sido recreados con todo lujo de detalles, de modo que será posible tener un encuentro con las reinas, interactuar con un impresionante Olaf animatrónico a tamaño real, visitar una taberna… sin olvidar la posibilidad de vivir una celebración única, el "Snowflower Festival", que dará vida a todo el pueblo de un Arandelle decorado especialmente para la ocasión.

El Reino de Arendelle / Disney

En palabras de Michel den Dulk, Vicepresidente y Director Creativo Ejecutivo de Walt Disney Imagineering Paris, “World of Frozen es más que una simple inspiración; es el auténtico Reino de Arendelle. Trabajando juntos en diferentes disciplinas, nuestros Imagineers combinaron la creatividad y la atención al detalle para crear un mundo que captura el espíritu de la historia, de una forma real e inmersiva. Estamos muy orgullosos de ver cómo el Castillo, el pueblo y la Montaña del Norte se hacen realidad, y estamos deseando que nuestros visitantes se adentren en este mundo y formen parte de la historia”.

Una Arendelle plagada de vida

Pero la emoción no termina ahí, ya que también habrá disponible una nueva atracción para toda la familia. Situada en el corazón del pueblo, bajo la Torre del Reloj, la atracción "Frozen Ever After" llevará a los visitantes en un paseo en barco junto a las protagonistas de la película y sus amigos, mientras suenan los clásicos musicales del film, en un trayecto que va desde el bosque nevado hasta el Valle de los Trolls, pasando por el deslumbrante Palacio de Hielo de Elsa, antes de terminar con un espectacular final, en la bahía de Arendelle, iluminado por fuegos artificiales en forma de copos de nieve. Una experiencia visual simplemente increíble.

La atracción "Frozen Ever After" / Disney

También habrá un espectáculo diurno, "A Celebration in Arendelle", de 15 minutos de duración, que será representado varias veces al día, en el que los personajes navegarán en tres majestuosos barcos vikingos, al mismo tiempo que participan en las celebraciones del Snowflower Festival. Como colofón, el espectáculo contará con una nueva composición de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, galardonados con el premio Óscar por la canción “Let It Go”.

Pero, ¿y si las fuerzas flaquean entre tanta aventura? Pues nada mejor que reponer energía en "Nordic Crowns Tavern", restaurante personalizable inspirado en la cocina nórdica, que cuenta con 16 combinaciones posibles, incluyendo opciones veganas. Pero... ¿Qué sería de una experiencia Disney sin recuerdos? Para dar respuesta a esa pregunta aparece "Arendelle Boutique", que cuenta con una selección exclusiva de creaciones inspiradas en la artesanía escandinava entre todo tipo de objetos de merchandising (ropa, llaveros, peluches, etc.), siendo uno de los principales atractivos la figura de Rúna, un bebé Troll que es totalmente exclusivo de Disney Adventure World.

Las opciones gastronómicas de Arendelle / Disney

Mucho más que princesas y hielo

Dentro de la ambiciosa ampliación, no hay que olvidar la nueva, e impresionante, avenida principal, "Adventure Way", que conecta las diferentes zonas del parque, mientras da la bienvenida a los visitantes. En ese majestuoso camino aparece una nueva atracción inspirada en “Enredados”, llamada "Raiponce Tangled Spin", en la que los visitantes podrán vivir uno de los momentos más emblemáticos de la película: el festival de las Luces Flotantes, mientras giran con elegancia en góndolas esculpidas, observando un cielo iluminado con cálidos farolillos flotantes.

Adventure Way / Disney

Otra parada imprescindible de la nueva zona es el imponente lago, bautizado como "Adventure Bay", que cuenta con un fascinante espectáculo nocturno, "Disney Cascade of Lights". Pensado como broche final a la jornada en Disney Adventure World, presenta un increíble despliegue técnico, que incluye una configuración 360° y drones aéreos y acuáticos. Un maravilloso despliegue de luz y color y una nueva forma de adentrarse en clásicos de la compañía como Hércules, Mulan o Vaiana.

El espectáculo nocturno Disney Cascade of Lights / Disney

Además, 14 nuevos puntos de restauración, una banda sonora para la zona grabada en los Abbey Road, todos los atractivos de Pixar y Marvel, la futura atracción inspirada en UP y la próxima apertura del reino de El Rey León. La ampliación del parque y World of Frozen es un hecho histórico, pero para nada el final, ya que en palabras de Walt Disney: “Disneyland nunca estará terminado. Seguirá creciendo mientras quede imaginación en el mundo”.