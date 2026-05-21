Padel World Summit 2026: el auge global del padel se convierte en oportunidades de negocio

Organizado por Fira de Barcelona y el Clúster Internacional del Pádel, el certamen se consolida como una gran plataforma internacional para un sector que combina deporte, innovación, consumo, tecnología, infraestructuras y negocio. La cita quiere ser, más que un escaparate, un punto de conexión entre los distintos actores que están impulsando la transformación del pádel en un fenómeno económico de alcance mundial.

Bajo el lema “Where Padel meets Business”, Padel World Summit se celebrará del 26 al 28 de mayo con una marcada vocación internacional. El 56% de los expositores procederá de otros países, con especial presencia de Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Suecia y China, los mercados con mayor representación comercial. También participarán empresas de Estados Unidos, Portugal, Dinamarca, México y Sudáfrica, entre otros países, en una edición que refuerza el papel del salón como el certamen más representativo del ecosistema global del pádel.

El pabellón 6 del recinto de Gran Via será el centro de operaciones de una industria que crece a diferentes velocidades, pero en una misma dirección: la profesionalización. Allí se exhibirá una amplia muestra de todos los segmentos que componen la cadena de valor del pádel, desde el material deportivo hasta la construcción de pistas, pasando por pavimentos, infraestructuras complementarias, soluciones tecnológicas y herramientas de gestión orientadas a mejorar la experiencia de jugadores y clubes.

Usuaria prueba una pista virtual / jordiMUNTALleis

En el ámbito del retail especializado, Padel Nuestro mostrará cómo la profesionalización del canal continúa acelerando el crecimiento europeo, mientras que Skechers reforzará la conexión entre rendimiento deportivo y estilo de vida. En tecnología, Playtomic representará el papel cada vez más determinante del software en la gestión de reservas, la fidelización de usuarios y la monetización de los clubes. El ecosistema contará también con soluciones especializadas como Padelgest, en construcción de pistas de pádel, y Realturf, en fabricación de césped artificial.

La edición de este año reunirá asimismo a marcas líderes como Adidas, Joma, HEAD, Babolat, Bonabola, Endless, TenCate Grass, Mondo, LED Projects u Okatent, junto a instituciones, federaciones y asociaciones del sector. El salón acogerá también nuevas soluciones y productos orientados a mejorar la operativa, la eficiencia y la experiencia de los clubes, uno de los grandes retos de una industria que crece con rapidez y que necesita estructuras cada vez más profesionales.

“El crecimiento internacional consolida a nuestro evento como cita obligada para todos los miembros de la industria del pádel y pone de manifiesto la madurez de este deporte como industria global”, señala Alex Ponseti, director de Padel World Summit. Ponseti subraya además que el salón “no solo refleja el excelente momento que vive el sector, sino que actúa como un auténtico punto de encuentro para conectar marcas, inversores, federaciones y profesionales para su expansión internacional”.

Demo de Pádel / HELENA TRAVESSET

Deporte, innovación y negocio

Además de reforzarse como uno de los grandes escaparates internacionales del sector, Padel World Summit incorpora una dimensión comercial cada vez más relevante. El objetivo es multiplicar las oportunidades de negocio que ofrece un deporte que se encuentra en plena fase de expansión y que despierta interés tanto entre operadores especializados como entre inversores, promotores, marcas deportivas y gestores de instalaciones.

En este contexto, el salón presentará el Innovation Arena, un espacio concebido para impulsar la innovación y la colaboración abierta. Esta área dará visibilidad a start-ups de todo el mundo y las conectará con potenciales inversores, en un momento en el que la tecnología, los nuevos modelos de gestión y las soluciones aplicadas a la experiencia de juego están ganando peso dentro del sector. Junto a este espacio, el Business Lounge funcionará como área de networking profesional para facilitar encuentros entre empresas, clubes, federaciones, distribuidores, inversores y otros agentes de la industria.

De forma paralela, Padel World Summit trazará la hoja de ruta del pádel como industria a través de la Global Padel Conference, el programa congresual del evento, que contará con noventa ponentes. Entre ellos figuran el financiero Bill Ullman, actual presidente de la United States Padel Association (USPA); el consejero delegado de la empresa británica Soul Padel, Mark Hewlett; la ex número uno mundial, la argentina Inés Álvarez; y el consultor estadounidense Patricio Misitrano, creador de Racket Social Club.

Networking en el evento / HELENA TRAVESSET

La actividad deportiva también tendrá un papel destacado en el recinto. El certamen habilitará diez pistas, correspondientes a PadelGest, Euronix, Padel Alba, AFP Courts, Padel Galis, GreenSet, Pórtico Sport, Padel Tech, Cent pour Cent Padel y Padel Lab, en las que se celebrarán partidos, presentaciones de producto y activaciones de marcas. En ellas participarán figuras como el argentino Fernando Belasteguín, considerado el mejor jugador de pádel de la historia; su compatriota Juan Cruz Belluati, número 66 del ranking; y la española Carolina Navarro, número uno de World Padel Tour durante nueve años.

Para 2026, PWS prevé superar los 6.000 visitantes profesionales registrados en la pasada edición. Entre ellos se esperan miembros de clubes, retailers, distribuidores, inversores, federaciones, jugadores y entrenadores profesionales, organismos oficiales y tour operadores, un perfil que ilustra la diversidad de intereses que confluyen hoy alrededor del pádel.

Un sector imparable

El pádel nació lejos de los grandes circuitos y de los pabellones feriales. Lo inventó en 1969 el mexicano Enrique Corcuera en su casa de Acapulco, al rodear una pequeña pista con paredes para crear una alternativa más social y accesible al tenis. Más de medio siglo después, aquel juego concebido en un entorno doméstico se ha convertido en una de las disciplinas deportivas de mayor crecimiento a escala mundial.

Su expansión se apoya en una combinación de factores que explican buena parte de su éxito: es accesible, social, intergeneracional y relativamente fácil de practicar desde los primeros partidos. Esa naturaleza inclusiva ha favorecido su implantación en clubes deportivos, urbanizaciones, centros de ocio e instalaciones especializadas, y ha permitido que el pádel gane terreno en mercados donde hace apenas unos años era todavía una disciplina minoritaria.

Según el World Padel Report 2025 de la Federación Internacional de Pádel, este deporte ya supera los 35 millones de practicantes en todo el mundo y cuenta con una red global de más de 24.600 clubes y 77.300 pistas. Las cifras confirman que el pádel ha entrado en una nueva etapa: la de la consolidación internacional, con una infraestructura creciente y una comunidad de jugadores cada vez más amplia.

Cliniqs de 2025 / jordiMUNTALleis

Pero el pádel es ya mucho más que una práctica deportiva en auge. El Global Padel Report 2025, elaborado por Playtomic con la colaboración de la consultora PwC, estima que el sector alcanza un valor cercano a los 2.000 millones de euros a nivel mundial, con una previsión de llegar a los 6.000 millones en 2026, impulsado por la expansión internacional y la inversión en nuevos clubes e infraestructuras.

España mantiene una posición de liderazgo indiscutible. Con un volumen cercano a los 900 millones de euros, más de 4.500 clubes, 17.000 pistas y más de 111.000 jugadores federados, el mercado español continúa siendo una referencia para el resto del mundo. Tras España, Italia, Argentina y Estados Unidos se perfilan como mercados clave, mientras que los expertos apuntan a que regiones como Oriente Medio y América Latina, especialmente México y Brasil, experimentarán un crecimiento destacado en los próximos años.

En este contexto, Padel World Summit volverá a situar a Barcelona en el centro del mapa internacional del pádel. La ciudad, que ya es referente deportivo gracias a la celebración de las Premier Padel Finals, aspira también a consolidarse como capital mundial de los negocios vinculados a esta disciplina. Durante tres días, el salón reunirá a quienes juegan, construyen, invierten, gestionan, venden, innovan y proyectan el futuro de un deporte que ya se ha convertido en una industria global.