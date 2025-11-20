‘¡De Viernes!’ celebra su programa número 100 con la entrevista más esperada

'¡De viernes!' celebra sus primeros 100 programas y lo hace por todo lo alto: por primera vez desde la emisión del impactante Scoop y de la extensa entrevista que Kiko Rivera ofreció en ‘¡De Viernes!’, es Isa Pantoja quien dará mañana un paso al frente. “La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas y estoy muy sensible”, ha confesado antes de su visita al programa, donde responderá una por una a las reflexiones y confesiones de su hermano, incluidas las que él mismo calificó de comportamientos reprobables con ella.

Uno de los puntos clave de la noche será el famoso episodio ocurrido en Cantora, por el que Kiko Rivera pidió perdón públicamente. El programa promete aclarar qué sucedió realmente y si, como se ha dicho, hubo un enfrentamiento entre Isa Pantoja e Isabel Pantoja en el que Kiko tuvo que intervenir para separarlas. La invitada también valorará las palabras en las que el DJ reprochó actitudes del pasado y analizará el estado actual de las tensiones entre la familia Pantoja y Asraf Beno. Tras reconocer que en los últimos días ha recibido un mensaje de Kiko, revelará si es posible una reconciliación.

Además, el programa de este viernes no girará únicamente en torno a los Pantoja. Tras la creciente ‘guerra’ de acusaciones entre Andy y Lucas, María José —pareja de Lucas— se sentará en el plató para hacer frente a todas las polémicas surgidas en torno al dúo. Abordará los comentarios sobre la operación de nariz del cantante y contestará a las duras declaraciones de Álvaro Molina, expareja y antiguo promotor del grupo, que aseguró que su mujer le había sido infiel con el artista y habló de un grave incidente del pasado.