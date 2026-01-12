Personas que mueven personas: las voces de la movilidad desde dentro de Moventis

La movilidad diaria cobra sentido gracias a quienes trabajan para que miles de personas usuarias lleguen a sus destinos con seguridad, comodidad y confianza. En Moventis, la división de movilidad colectiva de la multinacional centenaria Moventia, esa realidad se construye desde dentro, con profesionales que han desarrollado su trayectoria en la compañía y que explican el transporte público desde la experiencia, la estabilidad y el compromiso.

De generación en generación: oficio, experiencia y nuevas perspectivas

La trayectoria laboral y el compromiso con el oficio se reflejan en Màrius Bonilla, jefe de taller de Moventis Costa Brava desde 2002: “Yo soy mecánico y siempre seré mecánico”, afirma. Entró en el taller de Begur (Girona) tras formarse en mecánica y, con el tiempo, ha ido asumiendo nuevas responsabilidades sin dejar nunca el trabajo técnico. “Además, la empresa nos dio la oportunidad de sacarnos el carnet de conducir, nos lo pagó y nos ayudó”, explica. Hoy combina su labor diaria con tareas de coordinación y selección de nuevos conductores.

Bonilla ha vivido la evolución de la compañía desde la antigua Sarfa hasta la actual Moventis y destaca la transmisión de conocimiento entre generaciones. Uno de los momentos que recuerda con más emoción fue la participación con la compañía en La Marató de TV3 de 2019, coincidiendo con la jubilación de su padre, también trabajador del grupo, quien conducía uno de los buses participantes en la gran iniciativa solidaria.

Esa mirada sobre la transformación del sector la comparte también David Rull, jefe de taller de Moventis Costa Brava. Inició su recorrido en 2003 como mecánico y en 2019 asumió la jefatura del taller, siendo testigo del proceso de modernización tecnológica que lidera Moventis como empresa referente en el sector. En los últimos años, Rull ha participado activamente en un programa de contratación en origen impulsado por la compañía para reforzar las plantillas ante la falta de profesionales especializados. Una experiencia de selección de candidatos que le ha permitido compartir el funcionamiento y los valores de Moventis, y que refuerza su visión global del oficio y del trabajo en equipo.

Centro logístico del grupo Moventis en Sabadell (Barcelona). / Moventis

Estabilidad y movilidad que conectan a las personas

A estas experiencias se suman otras voces testimoniales que reflejan la estabilidad laboral y las oportunidades de crecimiento que forman parte del día a día en Moventis. La promoción interna es otro de los elementos que definen la experiencia de quienes llevan años en la empresa. Por su parte, Jordi Librero, inspector de base enMoventis Vallès, entró en la empresa en 2009 como conductor y ha pasado por distintos puestos hasta llegar a su cargo actual. “Es una empresa que te da facilidades para crecer si te implicas”, afirma. Asimismo, para Librero, el sector del transporte está también teñido de una gran partesocial: “Llevas siempre a las mismas personas y acabas creando un vínculo con los pasajeros”, una conexión que combina la cercanía diaria con las oportunidades de desarrollo profesional para quienes conectan destinos y viajeros.

Más allá del desarrollo profesional, el impacto del trabajo también se refleja en el bienestar personal y en la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. La estabilidad en el trabajo también se traduce en calidad de vida, como muestran los testimonios de quienes viven de cerca la movilidad diaria. Anabel Torredeflot, conductora enMoventis Maresme desde 2019, recuerda que “desde el primer día sentí una acogida muy buena, con formación profesional y muy buen trato”. La flexibilidad horaria ha sido clave en su experiencia laboral, ya que según detallada: “He podido disfrutar de mi hijo con una reducción de jornada muy cómoda, sin presión y con adaptación a mis necesidades”. Una tranquilidad que, asegura, se refleja en el trato con los usuarios: “Cuando estás a gusto trabajando, eso se nota en el trato con la gente”.

Desde Lleida, Lluís Mejías, inspector deMoventis Autobusos de Lleida, aporta la visión de una empresa con fuerte arraigo territorial allá donde tiene presencia conectando momentos y personas. Con 19 años en el grupo, Mejías destaca la cercanía entre compañeros y “la flexibilidad de horarios, que nos permite una buena conciliación familiar”. Entre las experiencias que más le han marcado, recuerda una amplia coordinación para ayudar a un viajero con demencia que se había desorientado durante un servicio: “Son resultados muy satisfactorios que te ayudan a seguir trabajando con alegría”, resume.

Más allá de rutas y horarios, Moventis se entiende a través de las personas que la hacen posible cada día: trayectorias largas, oficios aprendidos con el tiempo, relevo generacional, promoción interna y conciliación, y una manera de entender la movilidad como servicio a la comunidad y proyecto profesional.