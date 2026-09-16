La pobreza acelera en el circuito de Fórmula 1 de València: "Vivimos en una pocilga"

Mohamed dice que sirve el mejor té del campamento. Las puertas de su casa están siempre abiertas, asegura sonriendo. Sonríe mucho, sin parar. "La vida es demasiado corta". El suelo del porche delantero está cubierto con una alfombra roja y a mano derecha descorre una manta para enseñar una cocina portátil. Fuera tiene un frigorífico inservible y un "baño estilo romano", bromea, donde se ducha con el agua que recoge por garrafas en el barrio de Natzaret. Tres sillas de plástico esperan a los vecinos que más tarde se sumarán a la ceremonía del té. De momento las ocupan un fotógrafo y un periodista.

Este saharaui de 45 años lleva tres viviendo en el antiguo circuito de Fórmula 1 de València, el espacio muerto que dejaron los monoplazas tras el Gran Premio de Europa de 2012, certificada ya la ruina del negocio –Ecclestone cobraba tres veces lo que la competición le reportaba a la ciudad–. Un lustro después comenzó la historia del asentamiento. En 2018, en una Junta Municipal de Marítim, la asociación vecinal del Grao explicaba que el circuito estaba "totalmente desvalijado" y añadía: "Siempre han vivido de dos a tres sin techo en él, sin ocasionar problemas, pero últimamente se está convirtiendo en un asentamiento de chabolas y nos preocupa que esto vaya en aumento".

Hoy cohabitan más de 300 chabolas y la entidad social València és Refugi asegura que dentro pernoctan unas 800 personas, aunque es difícil establecer un censo cerrado dada la rotación poblacional. Tampoco hace falta: a simple vista ya se percibe el desbordamiento. Esta semana el poblado ha sido noticia por un supuesto desalojo que motivó una alerta solidaria entre varias entidades sociales, a la que se sumaron representantes de Compromís, PSOE y Podemos. Era falso. Nadie ha instado al desalojo. Pero activistas y políticos aprovecharon la visita para exigir al ayuntamiento garantías legales y acompañamiento social. Desalojar solo por orden judicial y proporcionar alternativas en caso de vulnerabilidad.

Macroasentamiento en el antiguo circuito de Fórmula 1 / Francisco Calabuig

Mónica Oltra y Borja Sanjuan trazaron además una línea discontinua sobre las políticas del PP: esa línea arranca con "el modelo de ciudad de Barberá y Camps", en alusión al circuito para el que gastaron 300 millones y que todavía arrastra una deuda de 42 millones. Se interrumpe en el macroasentamiento sin suministros de luz o agua, con una recogida de basuras exigua y un seguimiento social que los asentados consideran insuficiente. Y reaparece en el futuro PAI del Grao con 3.200 pisos y torres de 40 alturas. "El plan proyecta viviendas que costarán como mínimo 320.000 euros, un precio imposible de pagar con el salario mínimo interprofesional", señaló Oltra. "La inmensa mayoría estamos más cerca de no poder pagar nuestra casa que de comprarnos un ático en el PAI del Grao", apostilló Sanjuan sobre un plan cuya tramitación inició Sandra Gómez con un proyecto distinto, edificabilidad similar, más zonas verdes y gestión directa de Aumsa.

Entretanto, el sitio parece una pesadilla generada por IA. La basura rodea un vertedero ilegal de escombros y sitia los casetones de maderas, que se extienden hasta donde alcanza la vista. De fondo se alza un moderno flex living de once alturas y a lo lejos observa la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Algunas chabolas tienen sobre el techo un neumático de coche, un váter, un carro de la compra. Muchas están selladas con colchones puestos de pie. Los colchones están por todo el circuito. Una parcela sigue negruzca años después de un incendio provocado, dicen, probablemente para quemar basura. En las brechas de asfalto crece matorral seco y el dibujo del trazado ya se va perdiendo.

Macroasentamiento en el antiguo circuito de Fórmula 1 / Francisco Calabuig

Mahmud, de 48 años, es uno de los veteranos del asentamiento. Cuenta que en los últimos meses la población se ha multiplicado y han surgido roces de convivencia, como en todo patio de vecinos, pero agravado por la necesidad. La mayoría de nuevos residentes han llegado expulsados de los jardines del Turia, el Parc Central y otras zonas de València expuestas al paso del vecino o el turista. El circuito de Fórmula 1 es la última parada del sinhogarismo en el Cap i Casal, el final del trayecto. Aquí nadie tiene plan C y la expulsión les aboca a la incertidumbre. Pero ellos piensan al día: "Necesitamos un gran camión de basura que se quede aquí dos horas para organizarnos y llenarlo. El que pasa a diario solo se lleva la basura de los contenedores. Eso no es nada", lamenta el saharaui.

Los contenedores están repartidos por sectores. Dos en cada uno de los tres sectores del circuito, que se dividen en nacionalidades. La colonia procedente del Sahara Occidental ocupa la zona central y es la más estable, con un vallado perimetral para evitar asaltos y un puñado de banderas con el lema "Sahara libre". Hay personas de más de 70 años. Al principio llegaron familias enteras. Algunos tenían padres con DNI español y trabajo, pero su escasa remuneración y el "racismo inmobiliario" les empujaron al circuito. En un flanco viven marroquíes y argelinos. Al fondo del circuito lindando con Moreras viven familias españolas payas y en otro sector residen españoles de etnia gitana. Dispersos hay polacos o rumanos. "Esto es la ONU" resume Mohamed.

Mohamed lleva tres años viviendo en el asentamiento / Francisco Calabuig

Los asentados enseñan sus chabolas y están recogidas, con la parcela barrida. Un campo de refugiados con construcciones de madera en lugar de adobe y asfalto donde habría arena. València, no Tinduf. Pero fuera de la valla un mar de chatarra lo inunda todo. "Hay gente enferma que verdaderamente necesita ayuda del ayuntamiento y no vivir en una pocilga, porque aquí vivimos en una pocilga, aunque tengas la chabola más limpia del mundo alrededor hay escombros y basura", lamenta Mohamed.

El problema se ha cronificado. En 2021, la Concejalía de Servicios Sociales, gestionada por Compromís, afirmaba no tener "una alternativa concreta" para las 39 personas saharauis asentadas entonces en el circuito, y explicaba que llevaban haciendo "seguimientos intensivos" desde hacía dos o tres años" y que cuando hubiera "viviendas sociales disponibles", se les ofrecerían. Bajo el mandato actual, con el PP al frente de la dicha delegación, las entidades sociales denuncian que los recursos de acogida están colapsados y la atención al sinhogarismo es hostil, haciendo pasar por malas decisiones individuales o enfermedades mentales cuestiones que a menudo son estructurales.

En mayo de 2025, el Observatorio de la Vivienda de la UPV alertó de que el chabolismo irá a más. "El problema de los asentamientos informales no es nada para lo que viene", advertía la cátedra ante la espiral alcista de los precios de la vivienda y la falta de oferta. "En el circuito de Fórmula 1 vive gente pobre que trabaja cada día, pero que el dinero no le alcanza ni para pagar la vivienda y tiene que elegir entre comer o tener una vivienda digna", explicaba el jueves Mónica Oltra. Una búsqueda rápida en Idealista indica que hoy en València solo hay cinco alquileres de 750 euros o menos. Tres de ellos son de temporada.

Macroasentamiento en el antiguo circuito de Fórmula 1 / Francisco Calabuig

Cómo contar todo esto también resulta complejo. En los últimos días alguna televisión ha puesto el foco en la presunta criminalidad de la zona, con vecinos del barrio diciendo a cámara que les roban más, obviando la crisis social que supura esta herida de asfalto. Y desde el activismo se ha afeado la tentación mediática de buscarle paternidad política al macroasentamiento, de qué siglas cuelga el drama, a quién hay que pedir explicaciones. Finalmente, la lógica propia de la prensa hace que el circuito sea noticia ocasionalmente, también en este periódico, pese a la magnitud de la pobreza que se vive allí a diario, imposible de cuadrar en un titular sencillo como el que encabeza el texto.

Rutina vecinal

Pero la complejidad tiende a simplificarse, y además se ha normalizado. Una mujer cruza el circuito con su perro en brazos. Otra avanza con un carrito de bebé. Un runner sortea las barreras de hormigón y se adentra a la carrera ajeno al poblado. Por la mañana hay rutina vecinal, por la tarde, dicen algunos asentados, lo habitual es que vaya la Policía Local a pedirles la documentación. El ayuntamiento mantiene su presencia a través de la oenegé Alanna, pero el territorio sobrevive gracias a entidades como Ayuda Una Familia, Médicos Sin Fronteras, Mensajeros de la Paz o València és Refugi, que llegan a donde no lo hacen las políticas públicas.

Residuos abandonados en medio del circuito / Francisco Calabuig

Donde sí empieza a llegar lo público es al conflicto competencial. El ayuntamiento ha sugerido que las competencias de desalojos son de la Policía Nacional; mientras, fuentes de Delegación del Gobierno explican que el Cuerpo Nacional de Policía, en caso de haber un mandato judicial que así lo indique –no lo hay–, actuará como apoyo en un hipotético desalojo, pero siempre que lo acuerde un juzgado y solo para garantizar la seguridad y el orden público. Es decir, la vía judicial podría eternizar la operación y sería tiempo ganado para asegurar el acompañamiento.

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En el circuito esto es ruido de fondo, como el eco de los Ferrari y los Red Bull. Vienen de un verano abrasador. La brisa da un respiro y los gatos empiezan a corretear. "Las chabolas estaban a 50 grados. Yo sufrí un golpe de calor. Nosotros podemos hablarlo; ellos maúllan", dice Mohamed. A la salida de la Fórmula 1 otro saharaui pide tabaco. Después pregunta: "¿Puedo ayudaros en algo?". Ofrece lo que tiene, hospitalidad.