Dos hermanos se enfrentan en los juzgados por las cenizas de su madre

Las cenizas de una mujer fallecida en Alicante en abril de 2025 han acabado enfrentando a sus dos hijos en el juzgado después de que el varón haya presentado una demanda contra su hermana, a la que reclama 10.000 euros en concepto de daños morales por haber esparcido los restos de su progenitora sin esperarle cuando habían acordado hacerlo juntos.

Se trata de juicio verbal de reclamación de cantidad en el que el abogado del demandante esgrime el artículo 1902 del Código Civil que establece que «el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado». Y sostiene que en este caso no hay duda de que el daño se ha producido.

Pero las relaciones no siempre fueron así entre los dos hermanos. Al demandante, policía local de Alicante ya jubilado, le comunicó su hermana el fallecimiento de la madre cuando se encontraba a la altura de Peñíscola camino del sur de Francia, donde reside durante largas temporadas y hacia donde se encaminó de nuevo tras asistir al funeral. La voluntad de la madre era ser incinerada «existiendo un pacto entre ambos hijos para proceder a esparcir las cenizas de forma conjunta», según recoge la demanda.

Tres días después del fallecimiento, la demandada envió un wasap a su hermano en el que le comunicaba: «Ya están las cenizas de la mamá en su casa. Avísame cuando vayas a venir para decidir el día y la hora para esparcirlas». Un mensaje que para el representante legal del demandante «acredita la existencia de un acuerdo expreso para realizar de forma conjunta los dos hijos de la fallecida ese último acto con los restos de la madre» y al que el hijo respondió: «Mirar un sitio, de las pinadas, donde sea fácil, rápido y discreto en el Castillo de Santa Bárbara. Ya lo hablaremos días antes de realizarse».

La conversación se cierra con un «ok» de la hermana. La previsión del demandante era regresar a Alicante en junio sin que después de esa conversación esté acreditado que volvieran a hablar de este tema, se precisa la demanda.

Disputa por el valor del piso y de una cama

Entre tanto, en los primeros días de mayo ambos hermanos empezaron a hablar sobre la venta del piso y los muebles de la madre «comenzando una disputa de carácter meramente económica por el valor de una cama y continuando por el valor del inmueble y la forma de venta».

A finales de ese mismo mes y en el fragor de esos desacuerdos la demandada envió un audio a su hermano en el que le comunicaba su malestar por cuestiones del pasado y otras relacionadas con el patrimonio familiar y añadía: «Y ahora te voy a decir una cosa, ya llevo más de un mes con las cenizas en casa de la mamá y voy a decidir tirarlas en el Castillo de Santa Bárbara, como ella quería. Porque a estas alturas, como estamos, que no tenemos ningún contacto y ninguna relación, no me parece correcto estar juntos porque he estado sola todos estos años y no he tenido ningún apoyo en ningún momento. Así que lo que voy a hacer es echar las cenizas en el Castillo de Santa Bárbara y no tengo que decir nada más».

En solitario

Finalmente la mujer cumplió con lo dicho y esparció los restos acompañada de su hija «privando a mi cliente de poder estar presente en dicho momento incumpliendo lo acordado e impidiendo a mi mandante que pudiera realizar una última despedida a su madre, produciéndole una situación de profunda angustia y sufrimiento emocional al verse privado en ese último acto de duelo, conforme era su voluntad y así estaba acordado», sostiene el abogado.

Para el letrado, la actuación de la demandada ha supuesto «un daño moral grave al haberse perdido de forma irreversible los restos vulnerando el derecho de mi mandante de honrar a su madre en tan íntimo, especial e irrepetible acto, habiéndole causado daños psicológicos a mi cliente consecuencia directa de una actuación unilateral, dolosa y contraria a la buena fe familiar que, al resultar de imposible reparación, el daño ha de resarcirse mediante una compensación económica», que fija en 10.000 euros.

Para el cálculo de la indemnización se cita una sentencia del Supremo en la que se afirma que para determinar la cuantía se debe tener en cuenta «la intensidad del padecimiento así como su carácter o no de irreversible». Y precisa en este sentido que, en este caso, la privación sufrida por el demandante, «además del impedimento de vivir la despedida, también le impide conocer con exactitud dónde se han esparcido las cenizas al tener que fiarse en todo caso de la palabra de su hermana, generándole un desasosiego sobre si es cierto el lugar que le indica o no, por lo que es equivalente a la pérdida definitiva de los restos y un lugar donde poder acudir a honrar a su madre».

Agrega además que, «a la acción u omisión imputable a la demandada» se suma «la agravante de haberlo realizado como respuesta a una controversia surgida por temas económicos y realizada con perfecto conocimiento del daño que iba a causar».

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En la demanda se cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que acordó una indemnización de 16.000 euros por la pérdida de restos óseos en el osario municipal, y otra a un veterinario por el extravío de las cenizas de una mascota.