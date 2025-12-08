Oxfam Intermón Trailwalker 2026 celebra 15 años caminando contra la pobreza

Los próximos 18 y 19 de abril de 2026, la Vía Verde de Girona volverá a convertirse en el escenario del Oxfam Intermón Trailwalker, que este año celebra su 15º aniversario. Miles de participantes recorrerán alguno de sus cuatro itinerarios con un propósito que va más allá del deporte: recaudar fondos para garantizar el acceso a agua potable en comunidades donde este recurso esencial es limitado.

Considerado el mayor reto deportivo y solidario por equipos del mundo, el Trailwalker propone cuatro modalidades 100, 55, 25 o 10 kilómetros para realizar caminando o corriendo, siempre con un objetivo claro: luchar contra la pobreza en el mundo. Esta edición busca rendir homenaje a todas las personas, empresas y municipios que han sido parte de este compromiso durante estos quince años.

Cuatro distancias y un objetivo

El Oxfam Intermón Trailwalker 2026 está pensado para todo tipo de perfiles, gracias a la variedad de distancias y a la posibilidad de completar los recorridos caminando o corriendo. La modalidad reina de la cita deportiva es la prueba de 100 kilómetros, que arrancará el sábado 18 de abril en Olot y llegará hasta Sant Feliu de Guíxols siguiendo por completo la Vía Verde. Ese mismo día también se lleva a cabo el recorrido de 55 kilómetros, entre Olot y Salt, una opción exigente pero accesible para equipos que buscan combinar esfuerzo y paisaje.

La distancia de 25 kilómetros, que se incorporó por primera vez en 2025, propone un trayecto entre Olot y Les Planes d’Hostoles pensado para quienes se inician o buscan una experiencia menos exigente. El domingo 19 será el turno de la opción más corta y familiar: 10 kilómetros desde Santa Cristina d’Aro hasta Sant Feliu de Guíxols, una manera de sumarse al ambiente del Trailwalker sin necesidad de una preparación intensa.

Los participantes pueden elegir entre 100, 55, 25 o 10 kilómetros / Oxfam Intermón

El recorrido atraviesa diferentes municipios como Olot, Les Preses, la Vall d’en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Les Planes d’Hostoles, Amer, Anglès, Salt, Girona, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Castell d’Aro y Sant Feliu de Guíxols. Entre volcanes, bosques exuberantes, pozas, puentes ferroviarios y tramos sombríos, la Vía Verde ofrece un entorno único para afrontar este doble desafío: sumar kilómetros y generar impacto social.

Un reto solidario para llevar agua donde más se necesita

El Oxfam Intermón Trailwalker es, ante todo, un desafío colectivo. En las modalidades de 100 y 55 kilómetros, cada equipo está formado por cuatro caminantes o corredores y dos de apoyo. En la distancia de 25 kilómetros participan entre cuatro y seis, y en la de 10 kilómetros, puede haber entre dos y diez integrantes.

Antes de iniciar la prueba, todos los equipos deben superar un reto solidario: recaudar 1.500 euros en las modalidades de 100, 55 y 25 kilómetros, y 500 euros en la de 10. Las donaciones pueden venir de actividades organizadas por los equipos, de aportaciones particulares, patrocinios o venta de productos solidarios y se destinarán a financiar kits de higiene familiar, letrinas de emergencia y fuentes y sistemas de agua potable en comunidades vulnerables de África, Asia y América Latina.

El objetivo de esta edición es recaudar fondos para llevar agua potable a comunidades vulnerables de todo el mundo / Oxfam Intermón

Este proyecto cobra especial importancia en un contexto de crisis climática, en el que los desastres naturales se han triplicado en las últimas tres décadas. Como consecuencia, millones de personas han perdido el acceso a agua potable y muchas mujeres y niñas siguen caminando kilómetros cada día para conseguirla. Cada aportación y cada kilómetro recorrido en el Trailwalker contribuyen a revertir estas desigualdades.

Inscripciones abiertas

Oxfam Intermón quiere celebrar el camino recorrido durante estos 15 años y mirar hacia los próximos quince con un mensaje claro: juntas, las personas pueden transformar vidas.

Las inscripciones para el Trailwalker 2026 ya están abiertas en la web oficial. La Vía Verde de Girona volverá a reunir a miles de personas dispuestas a caminar para llevar este bien tan preciado allá donde más se necesita.