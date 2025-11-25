Suma Supermercados crece en Lleida con una nueva apertura

Miralcamp ya cuenta con un supermercado franquiciado de la enseña Suma. Se trata del único supermercado del municipio, situado en la Avenida Països Catalans, 10. El establecimiento consta de 120 m² y abre en un amplio horario: de lunes a sábado de 9 h a 14:30 h y de 16 h a 20 h, y los domingos y festivos de 9 h a 14:30 h. Además, en verano amplía la hora de cierre hasta las 21 h. En él trabajan 4 empleados, algunos de ellos del propio pueblo, y el surtido del supermercado está enfocado a satisfacer todas las necesidades de los vecinos para que no tengan que salir del municipio para hacer la compra. Destacan, además, una amplia frutería y una gran panadería con pan y bollería elaborados cada día.

En el mismo local ya había habido una tienda de alimentación durante muchos años. Tras el cierre por jubilación, el propietario del local tenía claro que quería que en ese mismo espacio se instalara un supermercado, y quería que fuese de la enseña Suma. Por eso contactó con Transgourmet Ibérica, empresa de distribución propietaria de la marca, para encontrar a alguien que quisiera abrir un supermercado Suma en su local. De este modo, contactó con Amir Jamshaid, quien vio una gran oportunidad para abrir un supermercado en este pueblo de Lleida. Amir tiene una larga experiencia con Suma, ya que esta es la octava tienda que gestiona de la enseña, todas en las comarcas de Lleida. Lo que más valora de Suma, además de la rentabilidad de la marca, es el gran equipo humano que hay detrás. Y es que los profesionales de Transgourmet Ibérica le ofrecen una atención personalizada en cada una de sus tiendas y lo asesoran en todo lo que necesita.

95 supermercados Suma en Cataluña

En Cataluña, Transgourmet tiene 95 supermercados Suma: 10 en las comarcas de Girona; 19 en las de Tarragona; 52 en las de Barcelona, y 14 en las de Lleida. Transgourmet Ibérica pertenece al grupo suizo Transgourmet, la segunda empresa de distribución mayorista de Europa, que forma parte del grupo Coop. Creada en el año 2000, la enseña Suma es una de las marcas más reconocidas como supermercado de proximidad por su atención personalizada y por la calidad y variedad de su surtido, junto con la importancia de presentar un buen producto fresco. Los supermercados Suma apuestan por ofrecer un servicio de calidad, fusionando la proximidad del comercio tradicional con las ventajas de los supermercados actuales, adaptándose a las necesidades y demandas tanto de los franquiciados como de los consumidores de cada zona.

Transgourmet Ibérica cuenta con cerca de 700 supermercados franquiciados por toda España bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar. Asimismo, tiene 5 plataformas de distribución y destaca en el sector horeca con Gros Mercat, su enseña de cash & carry —que comprende 70 centros con 28 gasolineras Gm Oil—, y la división de Food Service.