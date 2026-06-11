Iker Alzola: "La arquitectura puede dar un punto de pausa en una ciudad vertiginosa"

Entre los muchos legados arquitectónicos de Antoni Gaudí se encuentra la flexibilidad de la forma y el espacio, ya que fue capaz de romper con la rigidez del cubículo tradicional mediante formas orgánicas y fluidas inspiradas en la naturaleza. Un compromiso con la innovación que ahora continúan desde una óptica contemporánea y sostenible estudios como Elastiko Architects, fundado por Iker Alzola, especializado en el diseño de espacios corporarivos de última generación.

¿Cómo interpretan actualmente el concepto de flexibilidad espacial de Antoni Gaudí?

Gaudí aplicó la planta libre con una gran audacia estructural, evitando los muros de carga y elementos rígidos. Esto permitía que los espacios fluyeran y fueran muy flexibles permitiendo cambios en la configuración. Además de dar gran libertad a las personas que habitaban estos edificios, permitía prolongar la vida del edificio más allá de su propósito inicial. Desde Elastiko esta flexibilidad la entendemos como parte de la estrategia de sostenibilidad ya que un edificio pensado para evolucionar y adaptarse a nuevos usos y cambios tendrá una vida útil más larga, resultando más eficiente.

¿Cómo entienden el papel de la arquitectura de los espacios de trabajo en la evolución urbana?

La arquitectura siempre ha tenido un papel fundamental en la evolución de las ciudades y creo que Barcelona especialmente, es una ciudad que no se puede entender sin el papel de la arquitectura. Y en un momento donde los cambios se desarrollan a una velocidad vertiginosa y las fricciones y tensiones en la ciudad cada vez son mayores la mirada de la arquitectura, que puede dar un punto de pausa y reflexión, es si cabe más importante.

Los espacios de trabajo son una de las tipologías que seguramente más han cambiado estos últimos años. Los coworkings y espacios flex están muy vinculados a las nuevas tecnologías, a la innovación y en muchos casos tienen un componente muy internacional. Por esto es importante también trabajar estos espacios desde lo local, desde los vínculos con la ciudad y su identidad.

Iker Alzola, arquitecto y fundador de Elastiko Architects. / /

¿A qué retos se enfrenta la arquitectura corporativa actual para no seguir aplicando fórmulas del pasado?

Efectivamente muchos edificios de oficinas tradicionales han quedado totalmente obsoletos. Y no se trata solo de un tema estético, se trata de la manera en que funcionan los espacios. Hoy en día un espacio de trabajo debe responder a la manera única y específica en la que trabaja cada empresa. Esto solo se puede lograr entendiendo muy bien como es el funcionamiento interno, sus dinámicas y retos. Pero a su vez, esas maneras de trabajar pueden ir evolucionando y cambiar y es aquí donde la flexibilidad y la adaptabilidad es fundamental. Las empresas pueden crecer muy rápido, pero también pueden decrecer y los espacios deben estar preparados para absorber estos cambios.

¿Qué papel juega actualmente el bienestar en los espacios de trabajo y el confort?

Los espacios deben estar pensados para las personas y tienen que poder atraer y retener talento que es una de las mayores preocupaciones de las empresas hoy en día. Además un valor fundamental es que el diseño y la arquitectura sean capaces de trasmitir los valores de la empresa y la marca. En los espacios de trabajo que diseñamos nos gusta mucho aplicar el principio de que cada usuario pueda elegir a lo largo del día, donde cómo y cuando quiere trabajar, rompiendo con la estructura rígida del puesto de trabajo fijo durante la jornada.

¿Cómo combinan el diseño con la sostenibilidad?

Siempre intentamos integrar la sostenibilidad desde la fase de concepto, tanto en proyectos de ámbito privado, en las primeras reuniones con los clientes como en el ámbito público desde la fase de concurso. La alta creatividad no está reñida con la funcionalidad porque nosotros entendemos la funcionalidad como parte del proceso creativo. Y la sostenibilidad es en realidad una herramienta más para crear. Los elementos y estrategias de sostenibilidad que introducimos en nuestros edificios, se convierten en parte de la estética del edificio, que mostramos y no queremos ocultar. Creo hoy en día la eficiencia energética se ha convertido en parte de la imagen de la arquitectura vanguardista y eso es bueno.

Rehabilitación de la nueva sede del Departament de Salut de la Generalitat, en la calle de Aragó de Barcelona. / /

¿Trabajan en algún proyecto que sirva como ejemplo?

Sí, el Parc Cientific de Barcelona de la UB. Es un proyecto muy singular porque se trata de un antiguo auditorio de congresos científicos que quedó sin terminar con la crisis del 2008. Ahora estamos realizando un proyecto para reciclarlo e introduciendo tres forjados de estructura de madera convertirlo en un edificio de investigación biomédica. Será un referente en sostenibilidad, con un atrio bioclimático que regula la temperatura del edifico y toda la estructura podrá ser desmontada y reciclada cuando termine el ciclo vital del edificio.

¿Cómo se imagina la evolución de Elastiko en el futuro próximo?

Esperamos seguir por la misma línea: haciendo una arquitectura que tenga un impacto positivo en la sociedad. Además de espacios de trabajo tenemos un equipo trabajando en el ámbito de la vivienda de protegida y ahora mismo estamos desarrollando dos edificios plurifamiliares que suman 108 viviendas de alquiler asequible. El tema de la vivienda será uno de los temas más urgentes .

Además, la arquitectura será cada vez más sostenible, con edificio con un consumo prácticamente nulo y la transformación de edificios existentes para reciclarlos, dándoles un nuevo uso será sin ninguna duda una de las tipologías más repetidas en los próximos años. Este es un ámbito en el que Elastiko se siente muy cómodo y donde nos gustaría tener la oportunidad de trabajar en los próximos años.