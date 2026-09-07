Rob Reiner gana un Emmy póstumo por 'The Bear'

Aunque la ceremonia de entrega de los Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles y será transmitida por la cadena estadounidense NBC, los famosos galardones que eligen lo mejor de la televisión estadounidense han escogido ya este fin de semana a los ganadores de los Creative Arts Emmys (premios Emmy de las Artes Creativas), que reconocen la excelencia en los aspectos técnicos, artísticos y de producción de la industria televisiva.

Además de Bad Bunny, otro de los premiados ha sido el actor y director estadounidense Rob Reiner, que ha recibido una estatuilla póstuma a mejor actor invitado en una serie de comedia por su participación en tres capítulos de la cuarta temporada de 'The Bear'. Reiner compartía el apartado con Michael J. Fox y Brett Goldstein por sus actuaciones en 'Shrinking'; Hamish Linklater por 'Widow's Bay'; Christopher McDonald por 'Hacks' y Connor Storrie por 'Saturday Night Live'.

Asesinado por su hijo

La nominación de Reiner llega a esta edición de los Emmy marcada por la tragedia. El director y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron hallados muertos en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025 y su hijo Nick Reiner está acusado de asesinarlos.

En 'The Bear', la serie protagonizada por Jeremy Allen White, Reiner interpretaba a Albert Schnurr, un consultor de restaurantes y negocios que se convierte en mentor de Ebraheim (Edwin Lee Gibson) y lo ayuda a estructurar y expandir su negocio de sándwiches.

'Widow's Bay'

Además, 'Widow’s Bay', de Apple TV, ha liderado los Emmy entregados este domingo con ocho premios. Otras vencedoras han sido 'DTF St. Louis', con seis estatuillas; 'Spider-Noir', con cinco (aunque la serie de Prime ha sido cancelada); 'Pluribus' y 'The Pitt', con cuatro; 'Margo tiene problemas de dinero', 'Beef' y 'Palm Royale', con tres, y 'Los Bridgerton' y 'Fallout', con dos.

Entre los galardones de 'Widow’s Bay', Betty Gilpin se llevó el Emmy a mejor actriz invitada en una serie de comedia. La serie también ganó en las categorías de casting para una serie de comedia, supervisión musical, fotografía para una serie de media hora, mezcla de sonido para una serie de comedia o drama de media hora y animación, edición de sonido para una serie de comedia o drama de media hora y animación, composición musical para una serie —banda sonora dramática original— y diseño de producción para un programa narrativo de media hora.

'DTF St. Louis', de HBO Max, ganó las dos categorías de interpretación de reparto en series limitadas o antológicas —David Harbour y Linda Cardellini—, mientras que Steve Conrad obtuvo dos Emmy, tanto por dirección como por guion de una serie limitada, antológica o película.

Shailene Woodley ganó como actriz invitada en una serie dramática por 'Paradise', y Ernest Harden Jr., en la misma categoría masculina por 'The Pitt'. Julie Andrews se llevó su cuarto Emmy al imponerse en la categoría de interpretación de voz de personaje. Por su parte, 'South Park' se coronó como mejor programa de animación por primera vez desde 2013.