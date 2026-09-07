Durante estos días se está celebrando los 50 años de las transmisiones del “futbol en català” que creó y arrancó Joaquim Maria Puyal en Ràdio Barcelona. Poco será todo lo bueno que se prescriba sobre el “Maestro Puyal”, tal y como lo bautizaba en directo José María García desde Madrid en Hora 25.

“El futbol en català” fue un formato que el periodista barcelonés se inventó en octubre de 1976 dando visibilidad al catalán, después de que en dos temporadas previas narrase los partidos para el 93.0 FM de Ràdio Barcelona que tanto Barça como Espanyol jugaban en el Camp Nou y Sarrià. Durante la misma etapa, por ejemplo, otros locutores hoy desaparecidos como Agustín Rodríguez o Fernández Abajo hicieron lo propio con los partidos que culés y periquitos disputaban fuera de sus estadios.

El apoyo incondicional de patrocinadores potentes que se apuntaron a la causa tanto por su relato como por la aportación al catalán convirtieron en leyenda a Puyal. Sí: en leyenda. A Puyal se le recuerda por magníficos espacios que dirigió en televisión (Vostè pregunta, Vostè jutja, La vida en un xip o Un tomb per la vida entre otros) pero su dimensión radiofónica traspasa su versión televisiva.

Hoy lunes por la tarde se presenta “El factor Puyal”, un libro escrito por Josep Maria Deu basado en una tesis doctoral del propio periodista sobre Puyal y la sala se quedará pequeña.

Personalmente recuerdo una charla personal que mantuvimos en la barra de un bar de un Hotel en Oporto en donde la radio y el fútbol europeo del Barça nos hizo confluir. Yo estaba empezando y tenía 22 años, 15 menos que él. Para él fue una charla más y seguro que hoy ni se acordará, pero tras esas dos horas de conversación me fui a la habitación pensando que había recibido una lección de periodismo, de radio y de sentido común. Al día siguiente expliqué mi privilegio y felicidad a mis mejores amigos.

Recomiendo a jóvenes que apuesten por la radio que se escuchen un partido entero de Puyal, pero no una final que todos nos sabemos de memoria, sino un Barça-Hércules del montón, para comprobar la dimensión del relato.

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Hace siete temporadas que Puyal colgó el micrófono y desde entonces ni acude a entregas de premios, ni realiza entrevistas, ni aparece en homenajes… Ya está. Una decisión tan correcta e inteligente idéntica a su trayectoria profesional. Felicitats.