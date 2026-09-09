Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: el mal tiempo obliga hoy a extremar la prudencia en las carreteras

El curso arranca en Catalunya con una huelga de seguimiento discreto, pero con el malestar de los profesores intacto

Muchísimas camisetas amarillas entre el profesorado que este martes, primer día de clase en Catalunya, ha acudido a recibir a su alumnado. No secundaban la huelga [según las cifras ofrecidas por el Departament, el seguimiento a las 11.30 horas era del 9,3% del conjunto del profesorado; participación que los sindicatos elevan al 30%], pero compartían plenamente los motivos de la protesta: la necesidad de más recursos para atender en condiciones al conjunto de niños, niñas y adolescentes en unas aulas cada día más complejas. Pese al runrún de los últimos días y al evidente malestar entre los maestros y profesores, las escuelas e institutos catalanes han abierto este martes sus puertas, aunque no con plena normalidad, como ya habían anunciado.

El mayor impacto de la huelga, sin embargo, no se ha visto en las aulas, sino en las carreteras y calles de 11 ciudades catalanas, donde los docentes en huelga han organizado actos descentralizados de protesta para evidenciar su hartazgo.

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