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Movilidad
Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: el mal tiempo obliga hoy a extremar la prudencia en las carreteras
Sigue en directo las retenciones, las carreteras afectadas y las incidencias de movilidad durante toda la jornada
Catalunya se prepara para la llegada de un frente que dejará precipitaciones intensas y generalizadas en todo el territorio. Ante la previsión meteorológica, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat y ha suspendido las clases de este miércoles en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedès y el Garraf.
En este directo de EL PERIÓDICO, seguimos minuto a minuto sus efectos sobre la movilidad en una jornada en la que de prevén complicaciones en Catalunya.
Cortes en la AP-7
En la AP-7 hay un carril cortado en El Papiol en sentido Girona por un #accidente. Esto afecta a la B-23 con cola de Molins de Rei en el Papiol en sentido Girona. En la AP-7 también hay lentitud y paros en la zona de Barberà en ambos sentidos desde Castellbisbal. Esto afecta a la B-23 con cola de Molins de Rei en el Papiol en sentido Girona. En la AP-7 también hay lentitud y paros en la zona de Barberà en ambos sentidos
Limitaciones de velocidad en el R2 sur y en los regionales del sur por condiciones meteorológicas adversas
Varias líneas ferroviarias circulan este miércoles por la mañana con limitaciones de velocidad por "condiciones meteorológicas adversas", según informa Renfe. Se trata del R2 sur, con frecuencia de dos trenes por hora y sentido entre Sant Vicenç de Calders y estación de Francia; el R13, el R14, el R15, el R16, el R17, el RT1 y el RT2. Por otra parte, existe circulación por vía única entre Castellbisbal y Martorell por una incidencia en la infraestructura.
Afectaciones en Rodalies
Circulación por vía única entre Castellbisbal y Martorell debido a una incidencia en la infraestructura. Los trenes pueden permanecer parados más tiempo de lo habitual e incrementar el tiempo de recorrido a medida que se aproximen al tramo afectado.
Dificultades en Terrassa
Informa Trànsit.
Gabriel Ubieto
Evita desplazamientos
El Govern recomienda teletrabajar ante el riesgo de lluvias: ¿Qué pasa si tengo que cruzar una comarca en alerta para ir al trabajo? Léalo aquí.
Estas son las principales posibles afectaciones
Trànsit lo detalla aquí.
Mucha prudencia en las carreteras
La previsión de fuertes lluvias obliga a extremar la precaución:
Helena López
El curso arranca en Catalunya con una huelga de seguimiento discreto, pero con el malestar de los profesores intacto
Muchísimas camisetas amarillas entre el profesorado que este martes, primer día de clase en Catalunya, ha acudido a recibir a su alumnado. No secundaban la huelga [según las cifras ofrecidas por el Departament, el seguimiento a las 11.30 horas era del 9,3% del conjunto del profesorado; participación que los sindicatos elevan al 30%], pero compartían plenamente los motivos de la protesta: la necesidad de más recursos para atender en condiciones al conjunto de niños, niñas y adolescentes en unas aulas cada día más complejas. Pese al runrún de los últimos días y al evidente malestar entre los maestros y profesores, las escuelas e institutos catalanes han abierto este martes sus puertas, aunque no con plena normalidad, como ya habían anunciado.
El mayor impacto de la huelga, sin embargo, no se ha visto en las aulas, sino en las carreteras y calles de 11 ciudades catalanas, donde los docentes en huelga han organizado actos descentralizados de protesta para evidenciar su hartazgo.
La consellera d’Educació hace balance de un inicio de curso marcado por la huelga
Mientras la manifestación de Barcelona avanza por Via Laietana hacia Sant Jaume y se celebran asambleas de docentes en otras ciudades catalanas, la consellera d’Educació, Esther Niubó, comparecerá a las 12.00 horas para valorar el inicio del curso escolar 2026-2027, marcado por la huelga.
La protesta de Barcelona avanza hacia Sant Jaume
La manifestación oficial de Barcelona ha arrancado a las 11.15 horas de la plaza de Urquinaona, con más de una hora de retraso, y avanza por Via Laietana en dirección a la plaza de Sant Jaume. Allí, frente al Palau de la Generalitat, está prevista una asamblea.
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