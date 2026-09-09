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Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: el mal tiempo obliga hoy a extremar la prudencia en las carreteras

Sigue en directo las retenciones, las carreteras afectadas y las incidencias de movilidad durante toda la jornada

Tráfico intenso en un día de lluvia.

Tráfico intenso en un día de lluvia. / JOSEP GARCIA

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Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
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Catalunya se prepara para la llegada de un frente que dejará precipitaciones intensas y generalizadas en todo el territorio. Ante la previsión meteorológica, Protecció Civil ha activado la alerta del plan Inuncat y ha suspendido las clases de este miércoles en las comarcas del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedés, Baix Penedès y el Garraf.

En este directo de EL PERIÓDICO, seguimos minuto a minuto sus efectos sobre la movilidad en una jornada en la que de prevén complicaciones en Catalunya.

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