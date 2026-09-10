Gabriel Olivares, el rey Midas del teatro madrileño que convierte en éxito todo lo que toca: "El público dicta sentencia cada día"

Gabriel Olivares lleva años haciendo algo que en el teatro madrileño roza la anomalía: comedia que estrena, comedia que trasciende. Desde que en 2006 el escenario se cruzó definitivamente en su camino, ha firmado montajes tan populares como Mi primera vez, El nombre, La madre que me parió y Burundanga. Ahora vuelve a poner a prueba su olfato con Bestseller, de Ozkar Galán, que aterriza en el Gran Teatro Pavón del 9 al 27 de septiembre. Y, ojo, si alguien espera que revele una fórmula para llenar butacas, va listo. "Jamás me he planteado un proyecto como un taquillazo porque no sabría cómo arrancarlo. Es cierto que algunas de mis obras han funcionado bien, pero me parece absurdo hablar de éxitos y fracasos. Prefiero hacerlo de un teatro que mira de frente al público. Para mí, el entretenimiento es una consecuencia más del trabajo. El espectáculo es una de las patas en las que me apoyo, pero no la única. No todos los repartos ni todos los equipos son iguales, por lo que me gusta adentrarme en ellos sin excepciones", cuenta el director.

El público al que se dirige está dentro del proceso antes de que las puertas se abran. Olivares, formado también en dirección cinematográfica y responsable de TeatroLAB, lleva años trabajando con el actor y la escucha como ejes. “Mi prioridad siempre es cuidar la experiencia de las personas que han pagado una entrada. A lo largo del proceso creativo, hay un momento en el que paso de director a espectador cero. Y ahí, cuando ya has tomado las decisiones necesarias, te relajas para ver cómo respira todo. Entonces, me abro a sentir y reafirmar lo que está ocurriendo sobre las tablas. Me gusta que todo tenga un sentido”, explica. Quizá, ahí se encuentre una de las claves de una trayectoria que ha saltado de una comedia a otra sin tratarlas como productos fabricados con el mismo molde: “Siempre me pongo al servicio de la función y hago todo lo que esté en mis manos para levantarla. Tal vez, no sé, éste sea mi secreto. Cada vez soy más consciente de lo que estoy haciendo. Los actores son el anclaje de cualquier proyecto y me gusta ayudarles a sacar su potencial. Un intérprete no puede estar a la vez sobre el escenario y sentado en una butaca. Necesita un colaborador para guiarse”.

Nacho Guerreros encabeza el reparto de 'Bestseller'. / ALEJANDRO PALACIOS

La obra que convirtió su nombre en sinónimo de resistencia teatral fue Burundanga. El texto de Jordi Galcerán se estrenó en Madrid en 2011 y, desde entonces, atención, acumula más de 3.500 funciones y 14 temporadas consecutivas en los teatros madrileños. Sin embargo, no estaba pensada para semejante maratón. “Al principio, sólo la íbamos a hacer un par de semanas en verano y fíjate lo que pasó. Funcionó genial, pese a que la taquilla suele ir mejor en invierno. Conectó con la gente desde el estreno. Fue un fenómeno que aún se mantiene, como le está sucediendo a La madre que parió. Para que un proyecto eche raíces en cartel hay que cuidarlo bastante. Ahora, por ejemplo, durante los primeros 15 días de septiembre, dedico mis tardes a acicalar los regresos que tenemos planificados”, recuerda. La comparación no es gratuita: La madre que me parió afronta su décima temporada en el Teatro Lara después de reunir a más de 600.000 espectadores.

'Burundanga' ha resistido 14 temporadas en los teatros madrileños. / ARCHIVO

Ahora bien, tener fenómenos así en el currículo también puede convertirse en una condena. Después de Burundanga, cada estreno podía llegar con una pregunta flotando sobre la sala: ¿será el siguiente? Olivares reconoce que esta expectativa existió, aunque asegura que nunca le marcó el paso: “Alguna vez he pensado que, si una obra no se convertía en Burundanga 2, probablemente, podría decepcionar a alguien. No obstante, he intentado que esto no me condicionara. El público es soberano y dicta sentencia cada día. Este año, he estrenado Los del camping y hemos logrado convertirla en un éxito estival”, sostiene. Esta pieza, escrita por Agustí Franch y protagonizada por Mariano Peña, Chiqui Fernández, Ariana Bruguera y Álex Barahona, ocupó este verano el Teatro Fígaro con una comedia sobre jubilación y convivencia familiar. Otra vez, personajes reconocibles en los que el espectador se ha visto reflejado al instante.

¿Miedo al fracaso?

Bestseller se mete en otro lodazal: redes sociales, ego, viralidad y la fabricación artificial de prestigio. Paco, un escritor cuya última novela ha pasado sin ruido, acaba en manos de una community manager dispuesta a convertirlo en fenómeno viral. Olivares vio enseguida un hueco donde meter las manos. “Es una comedia atípica donde el diálogo es clave. He tenido que levantar un armazón para terminar de rematarla. Se trata de una propuesta escénica que no te imaginarías en una primera lectura, hemos logrado darle otro vuelo. Te mantiene en vilo”, señala. La ironía está servida: quien lleva años llenando teatros dirige ahora una sátira sobre la obsesión por ser visto. Un debate del que, sin embargo, se siente bastante alejado: “Apenas uso las redes sociales. Alguna vez he utilizado Instagram para publicar cosas de teatro, pero me ha resultado incómodo. Estoy al margen de todo ello. De hecho, jamás se me ocurriría contratar a un actor por los seguidores que tenga. Soy muy del siglo XX en este sentido”.

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'La madre que me parió' afronta su décima temporada en el Teatro Lara. / ARCHIVO

Nacho Guerreros, Ana Arias, Rebeca Sala y Andrea Alvarado sostienen el montaje: “Nacho es el gran motor porque, además, es uno de los productores de Bestseller. Nos teníamos ganas desde hace tiempo. Es el tipo de actor con el que sueñas trabajar: hace muy bien los deberes y siempre se tira a la piscina. Pese a su popularidad televisiva, ha arriesgado su dinero y prestigio para levantar otros proyectos. Es maravilloso. Y el elenco femenino es brutal”. Después de tantos años viendo cómo unas obras se eternizan y otras desaparecen, su relación con la palabra fracaso también se ha vuelto peculiar. “¿Qué es un fracaso? ¿Tener un teatro lleno durante tres semanas, pero no tres meses? Para mí, no. He vivido algún fiasco personal tras intentar sacar todo el potencial a un proyecto de éxito y no conseguirlo. He dirigido funciones que han arrasado y he tenido desafección con ellas. En cambio, hay otras que, pese a no atraer tanto público, ojo, han marcado mi carrera”, concluye. En una época obsesionada con medirlo todo, Olivares todavía prefiere que la sentencia llegue desde una butaca.

Fuente: El Periódico de España