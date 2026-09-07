Catalunya supera los 4 millones de espectadores, 3 de ellos en Barcelona: el Mago Pop, La Cubana y el 'Fantasma de la ópera' llenan los teatros

La temporada 2025-26 ha cerrado con otro récord de espectadores por encima de los 3 millones. La pasada temporada hubo 3.176.328 espectadores en los teatros de Barcelona y se han recaudado 103 millones de euros, nueva marca frente a los números totales de la anterior: 3.133.494 espectadores y los 94 millones recaudados en taquilla. Son casi 40.000 espectdores más y casi un 10% más en taquillaje. También ha crecido la ocupación media tres puntos situándose en el 67%. Se necesitaron muchos años y esfuerzo compartido en el sector para superar la barrera de los 3 millones de espectadores pero una vez alcanzada esa cifra soñada el sector no solo la ha consolidado sino que sigue luchando para ampliarla, llegar a más gente y revertir su éxito en mejores condiciones para quienes se dedican al mundo del espectáculo.

"Superar a los tres millones de espectadores por tercera temporada consecutiva confirma que no estamos ante un dato excepcional, sino una tendencia consolidada. El teatro vive el mejor momento de su historia, tanto en lo que se refiere a públicos como a actividad y recaudación", ha señalado Isabel Vidal, presidenta de Adetca (Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya). Pero pese a las fantásticas cifras advierte que queda mucho por hacer: "Hemos de seguir mejorando las condiciones para que la creación y la exhibición crezcan en todo el país". En su discurso Vidal volvió a reclamar el largamente esperado y prometido 2% del presupuesto de la Generalitat para Cultura. Habló de la necesidad de seguir ampliando y renovando a los públicos, reducir la burocracia y reforzar los circuitos. Vidal ha reclamado medidas para evitar más cierres como el del Jove Teatre Regina antes del verano. Anunció también una jornada para impulsar el teatro familiar, 'Porta'm al teatre' que se celebrará el 22 de noviembre.

Tanto la consellera de Cultura, Sònia Hernández, como el regidor de cultura de Barcelona, Xavier Marcé, que anunció la nueva puesta en marcha del Bono cultural para los ciudadaos de la capital catalana celebraron las cifras y felicitaron al sector. "Hay que seguir reforzando el sistema de recogida de datos para hacer comparativas rigurosas", ha destacado Hernández. "Esperamos poder darlas a lo largo de toda la temporada de forma dinámica".

Catalunya, 4 millones

Por primera vez Adetca ha dado a conocer las cifras generales de toda Catalunya. Si se suma el millón de espectadores en toda Catalunya el total en la comunidad catalana es de 4 millones de personas. Las cifras del Departament de Cultura permiten tener una radiografía más amplia que servirán a partir de ahora para medir la evolución del sector en todo el territorio. En toda la comunidad autónoma catalana se han alcanzado 4.081.780 espectadores y una recaudación de 115,6 millones de euros. En toda Catalunya se han hecho 16.988 funciones de 2.829 espectáculos y la ocupación ha sido del 67%.

Los espectáculos más vistos han sido los de El Mago Pop en su teatro Victòria donde sigue en cartel, única sala donde actúa donde acude gente de todas partes a verle; el musical 'El fantasma de la ópera' gran éxito de Tívoli; 'Improshow', un clásico de Teatreneu que nunca es igual y tiene a fans que repiten; 'L’amor venia amb taxi', aclamado musical de La Cubana que okupó el Romea y el surrealista 'Hamlet' de Albert Pla y Peyu, en el Coliseum.