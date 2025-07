¿Lo sabías? Este es el motivo por el que hay un triángulo en el símbolo de la gasolina

A la hora de repostar muchas veces llevamos más prisas de las que nos gustaría o estamos pendientes de lo que hay alrededor, de los pasajeros que llevamos en el coche, o incluso del teléfono móvil (algo completamente desaconsejable en una gasolineragasolinera o cuando estás conduciendo).

El caso es que los despistes se producen también cuando echamos gasolina y pueden llevar a equivocaciones, y para ello existen algunos “trucos” como el del triángulo que hay al lado del símbolo de la gasolina en tu salpicadero. Más abajo te contamos para qué sirve exactamente.

Seguro que más de una vez te has preguntado acerca de la diferencia entre la gasolina 95 y la 98 y en qué puede notarlo tu vehículo. Lo cierto es que la diferencia más importante -además del precio- es el octanaje. El octanaje o índice de octano es la resistencia a la detonación del carburante cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. Así, a mayor octanaje, mayor capacidad de compresión del motor, lo que se traduce en un mejor rendimiento.

No obstante, esto no significa que la gasolina 95 no vaya a dar un rendimiento decente para tu coche, sino que la 98 es recomendable para aquellos vehículos cuyas prestaciones son mayores, como los de alta gama. Normalmente es el propio fabricante quien recomienda qué tipo de gasolina debes usar en función del motor que tenga tu vehículo.

Si hablamos de diéseldiésel, habrá que diferenciar entre diésel normal y diésel Premium, teniendo en cuenta que lo que marca que sea uno u otro es la cantidad de cetano que contenga. En el caso del diésel normal, el nivel de cetano es de 51, mientras que en el diésel premium, el nivel de cetano aumenta a 55. Esto se traduce básicamente en lo mismo que en el caso de la gasolina, y es que a mayor nivel de cetano en el diésel, mayor será el rendimiento del motor.

Como te decíamos antes, es posible que en el salpicadero de tu coche, al lado del símbolo de la gasolina, hayas podido ver un pequeño triángulo, sin saber del todo qué significa o cuál es su función. Este triángulo, básicamente, indica el lado en el que tienes la tapa del depósito de combustible, para que cuando vayas a repostar aparques el coche del lado correcto y se te haga más fácil la maniobra.

En la actualidad, casi todos los vehículos cuentan con este triángulo, pero si tu coche es antiguo o directamente no lo tiene, es probable que el lado en el que está la tapa del depósito esté señalizado por la manguera del símbolo de gasolina de tu salpicadero. Así, si la manguera está a la derecha, la tapa también, y si está a la izquierda, será en el lado contrario.