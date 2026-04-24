El Col•legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya responde en EL PERIÓDICO a las dudas de los lectores sobre la declaración de la renta

El pasado 8 de abril arrancó la campaña de la declaración de la renta 2025. Hasta el 30 de junio, los contribuyentes deben cumplir con el deber de presentar ante la Agencia Tributaria los rendimientos obtenidos del año anterior. Como cada año, EL PERIÓDICO y el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) han recogido las principales dudas de los lectores para responderlas.

Dudas sobre la declaración de la renta

Concha Forteza, miembro de la comisión fiscal del COGAC, las responde en este artículo. Puedes consultar sus respuestas en esta infografía:

Hacer la declaración de la renta con un gestor administrativo

Desde el COGAC recomiendan realizar la declaración de la renta con un gestor. No solo es una forma de ahorrarse tiempo, también ayuda a evitar los quebraderos de cabeza que supone. Los gestores administrativos son profesionales que conocen todas las deducciones y novedades. Además, el hecho de estar colegiados les otorga una garantía de buenas prácticas y de estar al día con herramientas que aseguran el mejor resultado para sus clientes.

Si aún no has hecho la declaración, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya ha puesto en marcha un buscador para encontrar gestores administrativos colegiados.