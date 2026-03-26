La campaña de la renta 2025 llega con pocos cambios, pero nuevas deducciones clave para rentas bajas y vivienda

La campaña de la renta arrancará el 8 de abril con pocas novedades de gran calado, pero sí con algunas lagunas, explican desde el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC). “Hay incertidumbre acerca de la vigencia de algunas medidas que no han conseguido, a día de hoy al menos, estar vigentes al no ser convalidados los decretos leyes que las recogían”, apuntan desde el colegio profesional.

La campaña de este año se alargará hasta el 30 de junio. A partir del 8 de abril se podrá presentar por internet, el 6 de mayo por teléfono y el 1 de junio empezará el periodo para hacerla presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria. Desde el COGAC recuerdan que es importante revisar bien el borrador antes de aceptarlo porqué puede contener errores, además de solicitar la ayuda de un gestor administrativo. “Es el profesional especializado por experiencia y formación continua, que aplicará la normativa de forma correcta y segura para obtener el mejor resultado para su cliente”, explican.

Las novedades de la campaña de la renta

Más presión fiscal para grandes ahorros

Una de las novedades para este ejercicio es la creación de un nuevo tramo en la base del ahorro. A partir de 300.000 euros, los rendimientos tributarán al 30%, lo que supone un incremento de la carga fiscal para grandes patrimonios. Esta medida refuerza la progresividad del sistema.

Sin cambios en la obligación de declarar

Se mantienen los límites actuales para presentar la declaración de la renta: 22.000 euros anuales con un solo pagador y 15.876 euros en caso de varios pagadores, salvo excepciones. Los trabajadores autónomos seguirán obligados a declarar en todos los casos.

Por otro lado, los desempleados deberán seguir presentando la declaración en esta campaña.

Declaración de la renta / archivo

Nueva deducción para proteger salarios bajos

Para aliviar la presión a las rentas más bajas, una de las novedades más relevantes es la introducción de una nueva deducción dirigida a esos colectivos que cobran ganan el SMI o similares. Los contribuyentes con ingresos inferiores a 18.276 euros podrán beneficiarse de una deducción de hasta 340 euros.

Esta deducción va reduciéndose de forma progresiva y se va restando 0,20 euros por cada euro que supera el umbral de 16.576 euros. Una vez se supera la cifra de 18.276 euros, ya no se puede pedir.

Impulso a la movilidad eléctrica y la eficiencia energética

Por un lado, se mantienen las deducciones por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Se puede deducir hasta un 15% del IRPF de la compra sobre el valor de adquisición con una base máxima de 20.000 euros, consiguiendo el contribuyente una devolución de hasta 3.000 euros. Por otro lado, en el caso de los puntos de recarga también es posible deducirse el 15% y con una deducción máxima de 600 euros.

Aunque casi cada año se anuncia su desaparición, también se mantienen durante este ejercicio las deducciones por obras de mejora energética en viviendas, con reducciones del 20%, 40% o incluso 60% en función del ahorro energético conseguido. Estas medidas consolidan la apuesta por la transición ecológica desde el ámbito fiscal.

Más supuestos exentos y ayudas específicas

Entre otras novedades, se amplía la exención en el IRPF de las indemnizaciones por accidentes de tráfico, incluyendo las abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Además, las ayudas vinculadas a la DANA estarán exentas de tributación, aunque no ocurre lo mismo, de momento, con las ayudas por incendios forestales de 2025, pendientes de aprobación.

Catalunya: más deducciones y una escala más favorable

En el ámbito autonómico, Catalunya también contará con algunas novedades. Destaca una nueva escala del IRPF que reduce la carga fiscal en los tramos más bajos, beneficiando a las rentas medias y bajas.

También se amplían las deducciones por alquiler. Los contribuyentes de 35 años o menos, en paro, con discapacidad superior al 65% o viudos de más de 65 años pueden deducirse hasta el 10% hasta un máximo de 500 euros o hasta 1.000 en el caso de familias numerosas o monoparentales, siempre que se cumpla el requisito de no superar el mínimo de 30.000 euros anuales.

Nuevas deducciones sociales

Catalunya sumará nuevas deducciones con enfoque social, como las destinadas al acogimiento de menores, con importes similares a los de nacimiento o adopción.

Pero cuenta con especial relevancia la deducción para víctimas de violencia machista, que permitirá deducir hasta el 20% del alquiler —o el 25% en determinados casos— con un máximo de 1.000 a 1.200 euros anuales durante un máximo de tres ejercicios.

A partir del 8 de abril se puede presentar la renta por internet / archivo

Fomento de la economía social

Otra de las novedades es la deducción del 20% por inversión en cooperativas agrarias y de vivienda, con un límite de 3.000 euros. La medida busca impulsar la economía social, facilitar el acceso a la vivienda y dinamizar las zonas rurales.

Todo ello en un contexto todavía marcado por la incertidumbre normativa, que obliga a los contribuyentes a estar más atentos que nunca a los cambios fiscales.

El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya responde

Como cada año, El Periódico y el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya responderán a los lectores sobre las dudas que puedan tener sobre la campaña de este año. Concha Forteza, miembro de la Comisión Fiscal del colegio profesional catalán responderá el 16 de abril a las preguntas realizadas en el formulario.