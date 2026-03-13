Cómo acceder al borrador de la Renta 2025-2026: métodos online y fechas clave

Cada vez más personas comienzan los preparativos para presentar la declaración de la Renta 2025, en la que los contribuyentes deberán rendir cuentas ante Hacienda. En este caso, aunque los ingresos corresponden a 2025, el trámite se debe llevar a cabo al año siguiente, que en este caso sería 2026.

El primer paso: solicitar el borrador de la Renta

Sin embargo, este año la campaña de recaudación llega un poco más tarde de lo esperado, por lo que el plazo para declarar la renta también será menor. En todo caso, el primer paso que los contribuyentes tienen que dar es solicitar el borrador de la declaración de la Renta, correspondiente al ejercicio 2025.

Este borrador, elaborado por la Agencia Tributaria, incluye los datos propios de cada ciudadano. Por ello, cada persona tiene la obligación de revisar estos datos en busca de errores o aspectos que necesiten actualizarse, para posteriormente confirmarlos.

Fechas y métodos para acceder al borrador

Los usuarios podrán consultar, modificar y confirmar el borrador de la declaración a partir del 8 de abril de 2026, ya sea mediante la página web de la Agencia Tributaria o su app oficial. Aunque cada contribuyente podrá revisar sus datos fiscales desde el 19 de marzo en la sede electrónica o la app.

Ahora bien, aquellos que decidan realizar la declaración de la Renta 2025 por teléfono tendrán que esperar hasta el 6 de mayo y, en cuanto a las declaraciones presenciales mediante las oficinas de la Agencia Tributaria, este plazo se retrasa al 1 de junio. En ambos casos no se podrá realizar el trámite sin pedir cita previa. Además, el 30 de junio será el último para presentar la declaración.

Actualmente, existen tres métodos para acceder al borrador de la declaración de la Renta de manera online:

Con certificado electrónico o DNIe: El usuario debe contar con un certificado electrónico o DNI electrónico. Después de ello, tendrá que escoger la opción "Con certificado electrónico de identificación o DNI electrónico" en el sitio Renta WEB, seleccionando el documento correspondiente. De esta forma, podrá visualizar su borrador, modificarlo o incluso enviarlo

