La herramienta de registro de la jornada laboral creada en Girona que ya utilizan 3000 empresas en toda España
Clockio surgió en 2019 como herramienta interna de su empresa madre, Avantiam Software, y ha acabado convirtiéndose en una solución utilizada por empresas públicas y privadas en todo el país
A través de su aplicación o su versión web se puede fichar o registrar vacaciones, permisos y ausencias, entre otras funcionalidades
Pep Canals
Clockio nació en 2019 como una solución interna de su empresa madre, Avantiam Software, cuando el registro horario pasó a ser obligatorio y, actualmente, ya está siendo utilizada por más de 3000 empresas. “La solución funcionó tan bien que varios clientes empezaron a pedírnosla”, explican desde la compañía.
Aquella herramienta que surgió para resolver la situación legal que dejaba un nuevo contexto normativo evolucionó hasta convertirse en un producto SaaS pleno, con ambición y hoja de ruta. Desde entonces, aseguran, “Clockio no ha dejado de crecer: hemos mejorado la usabilidad, ampliado funcionalidades y adaptado la plataforma a todos los requisitos legales”.
Una herramienta digital para el registro de la jornada laboral
“Clockio destaca por su flexibilidad y facilidad de uso”, afirman. El objetivo es que las empresas —desde pymes hasta administraciones públicas— puedan adaptarla al máximo para su organización sin fricciones ni curvas de aprendizaje técnicas innecesarias.
Esa flexibilidad se materializa en las situaciones más cotidianas: fichajes desde la web o la app; políticas distintas para grupos de trabajadores; horarios habituales y excepcionales; gestión automatizada de vacaciones según convenio. Todo ajustado con precisión y con un precio competitivo. “Ofrecemos un modelo de suscripción con un coste reducido por trabajador, sin cuotas de alta, sin letra pequeña y sin permanencias”.
En el caso de las vacaciones, por ejemplo, “se descuentan automáticamente según convenio”, y los permisos generan métricas de absentismo precisas, algo cada vez más demandado por empresas privadas y, también, las administraciones públicas.
Del despacho al teletrabajo: un registro horario para la nueva realidad
La pandemia y los modelos híbridos de trabajo han convertido el registro horario de la jornada laboral en algo que va mucho más allá de marcar una entrada y una salida. Clockio insiste en que un buen registro no es un mecanismo de vigilancia, sino un acuerdo. “El registro horario bien definido reduce fricciones internas y facilita la flexibilidad laboral”, explican. “Cuando las normas son claras… es más fácil habilitar modelos flexibles”.
La plataforma también permite reflejar temas como las reducciones de jornada o los cambios temporales de esta y situaciones especiales. “Clockio permite gestionar el historial contractual de cada trabajador y adaptar automáticamente su horario según sus necesidades”.
Un SaaS que acompaña a sus clientes
En muchas ocasiones, este tipo de aplicaciones exigen que los usuarios “se apañen”. Pero Clockio predica con otro modelo. “El cliente recibe un email con los primeros pasos y otro mensaje de bienvenida de nuestro equipo de soporte”, explican. El servicio incluye chat, email, teléfono y videoconsultas, además de documentación detallada y una newsletter de novedades legales y funcionales. Es decir, acompañan al cliente a lo largo de toda la experiencia de implantación y a posteriori.
Lo que viene: integración con accesos y un kiosco más inteligente
Clockio sigue expandiéndose. “Estamos incorporando nuevas funciones… como la integración entre registro horario y control de accesos”, avanzan. El objetivo: convertir la plataforma en un sistema completo de gestión del tiempo laboral, no solo en un sistema de fichaje. También trabajan en “la mejora del modo Kiosco para ofrecer más posibilidades que el simple fichaje”.
