Relevo temporal
'La ruleta de la suerte' realiza un cambio histórico y rescata a un exconcursante para sustituir a Laura Moure durante su baja por maternidad
Brian asumirá las funciones de la copresentadora durante su baja de maternidad, meses después de pedir ocupar su puesto por Navidad
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'La ruleta de la suerte' ya ha encontrado sustituto para Laura Moure durante su baja de maternidad. Brian, antiguo concursante del formato, acompañará temporalmente a Jorge Fernández y se encargará de descubrir las letras de los paneles hasta la reincorporación de la copresentadora.
*En elaboración...
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