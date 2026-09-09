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'La ruleta de la suerte' realiza un cambio histórico y rescata a un exconcursante para sustituir a Laura Moure durante su baja por maternidad

Brian asumirá las funciones de la copresentadora durante su baja de maternidad, meses después de pedir ocupar su puesto por Navidad

Laura Moure y Brian en 'La ruleta de la suerte'

Laura Moure y Brian en 'La ruleta de la suerte' / Antena 3

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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'La ruleta de la suerte' ya ha encontrado sustituto para Laura Moure durante su baja de maternidad. Brian, antiguo concursante del formato, acompañará temporalmente a Jorge Fernández y se encargará de descubrir las letras de los paneles hasta la reincorporación de la copresentadora.

*En elaboración...

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