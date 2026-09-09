Ismaray, médica cubana que ejerce como camarera en España: "No se permite estar sentado en el horario laboral"

Más de 287.000 personas de origen cubano residen en España, según los datos más recientes del INE a comienzos de 2026. El instituto estadístico apunta que más de 95.000 de los cubanos residentes llegaron en España entre 2022 y 2024. Ismaray llegó a España hace ocho meses en busca de una oportunidad. Médica de profesión en Cuba, por el momento en España trabaja como camarera y comparte sus experiencias en su canal de Youtube familiar La Tribu Pérez.

"Qué más quisiera yo decirles que estoy trabajando ya de médico aquí en España, pero no es así", reconoce al inicio del vídeo. Actualmente, trabaja de camarera con un contrato indefinido y a jornada completa, un empleo que le permite poder avanzar en su nueva vida en España y poder alquilar una vivienda.

Su jornada, sin embargo, no siempre resulta sencilla. Trabaja a turno partido. De 10.30 a 14.30 horas y después de un parón regresa para trabajar de 18.30 a 22.30. El problema es la distancia, ya que Ismaray vive a una hora de su puesto de trabajo. "Sí se me hace un poco engorroso porque pierdo cuatro horas en el viaje", expone.

Ocho horas de pie aunque no haya clientes

Una de las cosas que más le han sorprendido desde que comenzó a trabajar en la restauración en España es la obligación de permanecer de pie durante toda la jornada. "No se permite estar sentado en el horario laboral", cuenta, con lo que debe mantenerse de pie durante las ocho horas "tenga o no tenga clientes".

“Cuando usted está ocho horas de pie, créeme que es bien difícil porque el dolor en los pies es extremo", relata. Con el tiempo, asegura, su cuerpo se ha ido acostumbrando, aunque reconoce que continúa siendo una de las partes más duras del trabajo.

También percibe importantes diferencias respecto a su experiencia laboral en Cuba, donde siempre trabajó en el sector estatal. Entre las normas de su actual empleo también se encuentra la prohibición de utilizar el teléfono móvil durante la jornada salvo por motivos laborales o ante una urgencia personal.

Aprender desde cero en hostelería

Ismaray llegó a la entrevista sin experiencia previa como camarera, con lo que tuvo que aprender de cero. La responsable del establecimiento, sin embargo, le dejó claro que aquello no era lo fundamental. "A nosotros no nos interesa que tengas experiencia, nos interesa que estés dispuesta a aprender y que seas rápida", recuerda que le dijeron.

Cuando le preguntaron si sabía utilizar la plancha o la cafetera, inicialmente imaginó aparatos muy diferentes a los que encontró después en el establecimiento. "Ya gracias a Dios manejo todo bien", explica, agradecida por haber recibido la oportunidad de formarse en el puesto.

Su nómina como camarera

La médica cubana también ha querido resolver una de las preguntas que más le hacen sus seguidores, cuánto gana trabajando como camarera en España. Para ello muestra su nómina del mes de junio, 1.432,49 euros.

“Esto fue lo que cobré en el mes de junio y siempre todos los meses es más o menos ese mismo salario”, explica. A esa cantidad se suman las propinas, aunque no representan una cifra especialmente elevada. Como los clientes realizan los pedidos en la barra y posteriormente recogen allí mismo la comida y la bebida, explica que no suelen recibir grandes cantidades.

Las propinas se guardan en un bote y se reparten todos los sábados entre los cuatro trabajadores. Algunas semanas ha recibido cinco euros, otras 14 y su máximo hasta ahora han sido 17 euros en una semana.

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Por el momento, Ismaray sigue trabajando en hostelería mientras mantiene la vista puesta en su objetivo profesional. "Si hoy todavía no estás donde quieres estar, no te desesperes. Lucha por tus sueños y sigue adelante", concluye.