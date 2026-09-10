Irán, tipos de interés y soluciones para Seat

La renta variable hace honor a su apelativo y las perspectivas cambian estos días al ritmo de acontecimientos internacionales. Si a principios de semana la mayoría de los analistas daban por hecha la subida de los tipos de interés por parte del BCE, pero con dudas en el medio plazo, tras cuatro días mal contados las perspectivas de inflación parecen agravarse. El conflicto en Oriente Medio puede embarrarse más de lo previsto pese a que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegure que la guerra terminará en noviembre tras las elecciones de Mid Term.

El tono de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para la justificación de la subida de tipos fue suficientemente claro para preverse más alzas del precio del dinero hasta final de año, aunque especificó que la decisión de futuras subidas se tomará cada mes en función de la situación. El objetivo es que el alza de los precios energéticos no contagie a la cesta de la compra al completo.

La inflación estará por encima del objetivo del 2% por lo menos hasta finales de 2027. En los mercados financieros, el sector bancario puede ser uno de los teóricamente favorecidos por un escenario de tasas más elevadas. En sentido contrario, los sectores más endeudados o más expuestos a una inflación de costes pueden resultar más perjudicados. Es casi tópico explicar que las burbujas bursátiles tienden a estallar cuando los costes de endeudamiento se disparan para las empresas y uno de los indicadores típicos de alarma es si la rentabilidad de los bonos estadounidenses supera el 5% (en EEUU está en el 4,85% y en España en el 3,9%).

Los precios del petróleo han vuelto a superar la barrera psicológica de los 100 dólares y el precio internacional del gas está en niveles demasiado elevados (máximos desde 2022). Pintan bastos entre guerras, sin que aparezcan signos creíbles de acuerdos para poner fin a la contienda en el este de Europa. Las dudas de principios de semana sobre la persistencia o no del alza de precios energéticos se han disuelto y crecen por contra los temores a que el monstruo inflacionario gane fuerza con el posible bloqueo de Ormuz y también del mar Rojo. Si así sucede, los tipos de interés subirán más y el recetario económico para otorgar confianza a los consumidores ofrecerá menos alternativas.

En el plano estatal, la crisis de Ceuta apunta a compleja solución y nuevos focos de conflicto más que a una solución negociada entre Marruecos y España. Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez podría disponer todavía de herramientas económicas potentes para exigir soluciones para la repatriación de migrantes, cualquier medida coercitiva puede causar heridas mayores o poco predecibles en el futuro en la estrecha balanza comercial entre España y el norte de África.

Seat y el futuro incierto

Y en esta coyuntura de tipos de interés al alza e inestabilidad política, sigue estando en la agenda de las preocupaciones el futuro a medio plazo de Seat. El sector del automóvil afronta años de reconversión y angustias. El coche eléctrico o híbrido llega para quedarse y obliga a las marcas europeas a buscar alternativas rápidas. Las últimas noticias sobre el posible impacto de las medidas de ahorro del grupo alemán Volkswagen a Seat han sacudido muchos hogares en Catalunya vinculados con la marca y elevado una tensión que se arrastra desde hace años.

Son casi 15.000 trabajadores los de la planta de Martorell y cualquier rumor llegado de Alemania tiene consecuencias. Al margen de la marcha de las negociaciones empresariales en el seno de la compañía, todo el mundo empieza a ser consciente del cambio que supone la electrificación del automóvil para la industria tal y como la conocemos. Quizá el lector conozca a alguno de los trabajadores de Seat que con 61 años ha dejado de trabajar en la empresa, con el 70% del salario y el pago de las cotizaciones sociales hasta jubilarse con el 100% de la pensión a los 67 años. Esos trabajadores con experiencia, expulsados y presumiblemente con vida por delante, son la repercusión más palpable de la reconversión iniciada.

Seat era la marca que debía asumir la imagen joven y deportiva del grupo VW en el plan industrial del siglo pasado. Con los años ha sido ejemplo especialmente de marca a buen precio del grupo. Pero la llegada de Cupra quería potenciar el carácter más deportivo y asumió claramente ese rol en el mercado con márgenes comerciales más altos. Recibió inversiones y amplió la gama con versiones electrificadas. En momentos de ajuste, el hueco comercial de Seat ahora es más incierto, aunque sus atributos industriales son sólidos y no deberían ser obstáculo para lograr nuevos retos en el futuro.

Ante la amenaza de competencia interna llegada de Alemania, los sindicatos reclaman un frente común de defensa de la marca Seat contra una reestructuración salvaje en la futura década de los años 30. Los sindicatos han ido avisando de que, de quedarse Martorell huérfana de nuevos desarrollos o sufrir menores inversiones, la merma de plantilla podría ser mucho mayor de lo admisible.

Las soluciones para Seat

Todavía es muy pronto para hacer cábalas sobre los planes que se desarrollarán en el futuro en el seno de la dirección mundial de VW. En el mejor de los sueños sería ideal el desarrollo por parte de Seat de algún nuevo vehículo que sea un éxito comercial y afiance al grupo. También es posible un acuerdo estratégico acertado que logre el mismo objetivo pero con aliado escogido, quizá con algún gigante chino. Pero en ningún caso debe despreciarse el valor histórico de la marca y su identificación clara por parte de los clientes frente a ignotos productos de inexistente prestigio en el Viejo Continente.

No es fácil cerrar una marca sin más, por lo que el anuncio de desaparición no es creíble a día de hoy. Tampoco es aconsejable para la economía catalana. Desde el punto de vista de los consumidores, se intuye que Seat tiene mucho que ofrecer todavía. Por ejemplo apostar por precios bajos en un mercado con tarifas inasumibles y asociadas siempre a financiaciones obscenas. O quizá toca apostar por coches eléctricos de rango extendido (híbridos con autonomía de más de 1.000 kilómetros); diseños de nicho que descubran necesidades potenciales (micro4x4, familiares, 'campers', monovolúmenes, microcoches...); o cualquier otra vía de negocio en las que se puedan ofrecer garantías posventa superiores a la creciente competencia asiática. Aunque los chinos abonan prestigios a ritmo elevado (BYD es la marca que vendió más coches eléctricos en España hasta agosto tras ganar a Tesla), el valor de la marca local no debe subestimarse. También es posible la venta de una fábrica a cualquier industria de otros sectores. Como ejemplo, VW ha anunciado que venderá su fábrica de Osnabrück a una empresa de defensa. En concreto, al gigante militar israelí Advanced Defense Systems.

El papel del Estado ante la amenaza existente es limar asperezas y conjurarse para asegurar el empleo de los trabajadores actuales y futuros, ya que los costes derivados de un cierre o una venta desaconsejable pueden ser más elevados que políticas industriales inteligentes a la búsqueda de nichos de mercado prometedores. Las situaciones complejas pueden transformarse en oportunidad cuando menos se espera, pero Seat requerirá apoyos para afrontar los cambios ineludibles que se presenten en un sector del automóvil en proceso de cambio y nuevas inversiones asiáticas por llegar.