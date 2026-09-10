Detectados dos nuevos casos de peste porcina en Collserola que elevan a 386 los jabalíes muertos por el virus

La Conselleria d'Agricultura ha confirmado este jueves el hallazgo de dos nuevos jabalíes positivos de peste porcina africana (PPA), uno localizado en Barcelona y el otro en Molins de Rei, ambos dentro del perímetro de seguridad para evitar la dispersión de la enfermedad. Es la segunda semana consecutiva en que se encuentran restos de jabalíes infectados por la peste porcina, después de que a finales de agosto, durante dos semanas consecutivas, no se detectara ningún positivo. Desde el primer caso, declarado el 28 de noviembre de 2025, se han analizado 12.277 muestras, con un total de 386 positivos y 11.891 negativos. Paralelamente, esta semana se han capturado 534 jabalíes en la zona infectada, lo que eleva a 11.676 el total de capturas.

La Generalitat mantiene las restricciones de acceso a Collserola, que tal y como anunció este miércoles el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durarán muy probablemente hasta finales de año. También continúa el dispositivo de erradicación de la enfermedad, con 1.048 efectivos de los Agents Rurals, los Mossos d'Esquadra, la empresa pública Tragsa y distintas unidades especializadas desplegadas en la zona. Junto a ellas trabaja una patrulla canina, cuya misión es detectar restos de jabalíes que pudieran haber muerto por la enfermedad y sus cadáveres se encuentren en zonas de difícil acceso. Además, para reforzar el control de la población de jabalíes, actualmente se encuentran instaladas 36 trampas y 94 'pig brig' operativas, mientras que se han ejecutado 351 cierres para evitar la entrada o salida de animales de las zonas restringidas.

Con ello, siguen limitadas las actividades en el medio natural en los 19 municipios de la zona de seguridad: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal y el enclave de Can Castellví, que pertenece al término municipal de Barcelona.