Roman abandona su icónica sede en la Casa de les Punxes y se instala en L'Illa Diagonal

La icónica 'Casa de les Punxes' situada en l'Avinguda Diagonal de Barcelona, como se conoce popularmente a la Casa Terradas, perderá a uno de sus inquilinos más reconocidos del ecosistema empresarial catalán. Así lo ha anunciado este jueves la consultora y agencia de comunicación Roman, que, junto a su "hermana pequeña" La Casa de Carlota —la marca de branding y diseño que también forma parte del grupo—, se mudará a un nuevo espacio de oficinas para crecer y ampliar el equipo.

Ese nuevo destino es el edificio que en sus plantas bajas alberga parte del centro comercial L'Illa Diagonal, en el número 575 de la misma avenida, donde también está instalada la agencia de comunicación francesa Havas Village desde 2016. Con más de 1.500 metros cuadrados y, sobre todo, una gran amplitud de espacios diáfanos, Roman espera reunir así a todos los departamentos bajo un mismo techo. "Las organizaciones ya no pueden gestionar de manera separada su negocio, sus relaciones y su reputación. Todo está conectado. Por eso necesitamos equipos capaces de comprender el contexto, anticipar riesgos, interpretar las expectativas de los distintos grupos de interés y convertir la comunicación en una auténtica herramienta de gestión", señala Silvia Alsina, presidenta y consejera delegada de Roman.

Nueva oficina de Roman en Diagonal 575. / SAHBA VISUAL

230 empleados y tres sedes

Roman suma una plantilla de 230 empleados a nivel global, con oficinas en Barcelona, Madrid y Londres. Junto a La Casa de Carlota, el grupo también cuenta con Villafañe, consultora especializada en la gestión de la reputación corporativa, y, dentro de su perímetro de negocio, con Dédalo Comunicación, experta en comunicación estratégica, corporativa, financiera y en la gestión de crisis y litigios. En el 2025 alcanzaron una facturación de 25,7 millones de euros, sin incluir el negocio de Dédalo.

Para la agencia, el contexto actual, marcado por "la transformación tecnológica, la incertidumbre geopolítica, la polarización social y una mayor exigencia pública", obliga a las organizaciones a tener una visión multidisciplinar. Y las nuevas oficinas, con una configuración flexible, "permiten acompañar el crecimiento de la compañía y adaptarse a la evolución de los equipos y de las necesidades de los clientes", explican.

Cushman & Wakefield, al frente de la operación

La consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield ha acompañado a Roman durante todo el proceso, desde la búsqueda y la selección del nuevo espacio hasta el diseño, la ejecución y la gestión integral de la reforma. En concreto, la operación ha sido liderada por Gemma Cuch, Iñaki Uriz y Joan Richarte.

"La operación con Roman ha sido especialmente interesante y satisfactoria para nosotros. Ayudar a la consultora a moverse de un espacio emblemático y tradicional como la Casa de les Punxes a un edificio a la altura de sus necesidades actuales requería una reflexión estratégica compleja, tanto sobre la ubicación como sobre el espacio interior. Un espacio que ahora reúne todas las características que responden a la naturaleza de Roman", afirma Richarte, associate and co-coordinator Architecture & M&E de Cushman & Wakefield Barcelona.

De la familia Terradas a Texna

Fue en agosto del 2018 cuando Roman se instaló en la Casa de les Punxes, en una operación también intermediada por Cushman & Wakefield. El edificio, levantado en 1905 por el arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch por encargo de Bartomeu Terradas Brutau —industrial textil que quiso una casa para cada una de sus tres hermanas—, fue durante décadas propiedad de Inmobiliaria Colonial, que acometió varias rehabilitaciones para devolverle su aspecto original y reconvirtió buena parte de las viviendas en oficinas.

Noticias relacionadas

Colonial lo puso a la venta en el 2010 por 25 millones de euros y, pocos meses después, fue el empresario catalán Pedro Vidal, a través de su grupo inmobiliario Texna, quien se hizo con el inmueble por ese mismo importe. Actualmente, sigo en sus manos.