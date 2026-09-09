Apple presenta el iPhone 18 Pro y Pro Max: precio, novedades y fecha de salida en España

Apple celebra esta tarde, a las 19:00 en España, su evento “Surprise and shine” en el Steve Jobs Theater de Cupertino, el primero bajo la dirección del nuevo CEO John Ternus. La cita del 9 de septiembre de 2026 está llamada a ser una de las más importantes de los últimos años, con tres lanzamientos móviles sobre la mesa: los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max y un primer smartphone plegable de formato libro, conocido hasta ahora como iPhone Ultra.

Fecha de salida en España y calendario de lanzamiento

Según el patrón habitual de Apple y las últimas informaciones publicadas antes del evento, se espera que las reservas de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max se abran a finales de esta semana, con una llegada a tiendas prevista para el viernes 18 de septiembre de 2026 en la mayoría de mercados, incluida España. Algunos medios apuntan también a la posibilidad de que Apple confirme reservas el 12 de septiembre y venta en tienda el 18, evitando así el 11-S como día de lanzamiento.

El iPhone Ultra, en caso de presentarse oficialmente esta tarde (hay un total hermetismo), podría seguir un calendario similar o ligeramente posterior, dependiendo de la disponibilidad inicial y de la estrategia comercial que Apple decida aplicar a su primer plegable.

iPhone 18 Pro y Pro Max: las grandes novedades

Los dos modelos Pro llegarían con el chip A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros por TSMC, y con el módem C2 diseñado por Apple. Esta combinación debería traducirse en mayor rendimiento, mejor eficiencia energética y conectividad renovada, aunque las cifras exactas quedarán para la keynote.

La gran novedad técnica se espera en fotografía: una cámara principal con apertura mecánica variable, probablemente reservada al iPhone 18 Pro Max. Este sistema permitiría ajustar físicamente la entrada de luz y afinar el desenfoque, un salto conceptual respecto a las soluciones basadas solo en software. También se anticipan mejoras en refrigeración, autonomía y un Dynamic Island más reducido.

En diseño, las filtraciones apuntan a dos nuevos colores para la gama Pro: un rojo oscuro y un azul claro. Apple mantendría así la separación clásica entre los tamaños de pantalla Pro y Pro Max, sin cambios drásticos en el formato de sus móviles no plegables.

Características principales (resumen)

iPhone 18 Pro / 18 Pro Max

Chip: A20 Pro (2 nm) y módem C2 de Apple.

Pantallas: OLED LTPO ProMotion de 6,3″ (Pro) y 6,9″ (Pro Max), ambas a 120 Hz.

Cámaras: triple sensor trasero de 48 MP; apertura variable especialmente en el Pro Max.

Batería: hasta ~5.567 mAh en el Pro Max (versión eSIM EE. UU.), con mejoras de autonomía respecto al 17 Pro Max.

Diseño: Dynamic Island más pequeño; nuevos colores rojo oscuro y azul claro para la gama Pro.

iPhone Ultra (plegable)

Formato: libro, con pantalla exterior de ~5,3–5,5″ e interior de ~7,7–7,8″.

Chip: A20 Pro y módem C2; sin Face ID, con Touch ID lateral.

Cámaras: doble sensor trasero de 48 MP (gran angular y ultra gran angular), sin teleobjetivo.

Software: iOS 27 optimizado para multitarea en horizontal y dos apps simultáneas.

Precio en España

Las últimas estimaciones antes del evento sitúan el precio de salida de los iPhone 18 Pro y Pro Max en una horquilla superior a la generación anterior, con incrementos previstos de entre 100 y 200 dólares en EE. UU. y ajustes al alza también en Europa. En el caso de España, los minoristas ya han comenzado a aplicar descuentos a la generación anterior (iPhone 17 Pro y Pro Max, lo que abre la puerta a las compras interesantes de estos modelos) lo que sugiere que los nuevos equipos se posicionarán en un rango premium más elevado.

Para el iPhone Ultra, las proyecciones manejan un precio de salida superior a 2.000 dólares, en una horquilla aproximada de 2.000 a 2.500 dólares antes de impuestos, lo que lo convertiría en el iPhone más caro vendido hasta la fecha. La conversión a euros y los impuestos locales elevarían aún más esa cifra en España.

Noticias relacionadas

Qué se espera confirmar esta tarde

A partir de las 19:00, Apple debería confirmar oficialmente nombres, especificaciones, precios y fechas exactas de reserva y venta en España para los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y, posiblemente, el iPhone Ultra. Todo apunta a que el iPhone plegable dejará de ser rumor (toda una incógnita a pocas horas de la presentación) para convertirse en el nuevo techo tecnológico y comercial de la compañía, mientras los modelos Pro consolidan una gama alta más potente, con mejor cámara y mayor autonomía.