Judith Viader, Premio Emprendedor del Año de EY en Catalunya

Judith Viader, CEO de Frit Ravich, ha sido proclamada ganadora del Premio Emprendedor del Año de EY en Catalunya. Un reconocimiento a la capacidad de liderazgo que la empresaria ha demostrado al frente de la compañía que su padre fundó en 1963 y que ella dirige desde hace más de tres décadas.

El galardón, impulsado por EY, firma líder en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, es ya un referente internacional en la valoración del talento emprendedor, promotor y gestor. En la que ha sido su 29º edición, vuelve a poner el foco en quienes impulsan el crecimiento económico, la innovación y el empleo de calidad.

“En Catalunya apostamos por quienes deciden crear y transformar negocios; les acompañamos con herramientas de asesoramiento y formación; y premiamos su éxito con distinciones como esta, en agradecimiento a su impulso de proyectos que aportan valor al territorio”, explica Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

El galardón es un referente internacional en la valoración del talento emprendedor

Una empresa familiar que lidera el sector del snack

Frit Ravich es una compañía familiar con más de 60 años de trayectoria, especializada en la elaboración y distribución de patatas fritas, snacks y frutos secos. Con presencia en 38 delegaciones, alrededor de 1.200 empleados y una cartera de más de 4.500 productos comercializados, se ha consolidado como un referente nacional en el sector del snack. Desde su fundación ha crecido de manera sostenible y hoy atiende más de 50.000 puntos de venta semanalmente y gestiona 3.700 pedidos cada día.

El objetivo ahora es diversificar su oferta para responder a las necesidades y gustos de todos los consumidores, además de seguir innovando, con el objetivo de mejorar la productividad y reforzar su competitividad en el mercado, sin dejar nunca de lado los valores y los procesos tradicionales que siempre han guiado a la empresa y que les han permitido desarrollar un producto de alta calidad.

“Hablamos a menudo de la necesidad imperiosa de la digitalización de la empresa familiar catalana. Frit Ravich es un claro ejemplo de la ventaja competitiva que esta supone. Entendieron lo que la tecnología podía hacer por su compañía y lograron implementarla sin faltar a sus origenes”, declara Xavier Trias, socio responsable de EY en Catalunya. “Transformar no es romper con el pasado, es evolucionar con las personas y sus liderazgos para seguir creando futuro con autenticidad”, añade Judith Viader. Esta es la filosofía que ha guiado su gestión al frente de la empresa.

Innovación y tradición, pilares del crecimiento

Además del crecimiento del negocio, la figura de Judith Viader ha ganado peso en el panorama empresarial catalán, caracterizada por un estilo de liderazgo que combina visión estratégica y cercanía con todas las personas que forman parte del proyecto. Durante más de tres décadas, ha impulsado una transformación profunda de la empresa sin perder su esencia original. Su trayectoria es ejemplo de cómo dirigir con perspectiva de futuro, pero respetando los orígenes.

“Judith Viader ha encarnado un liderazgo transformador y comprometido con la sociedad, referente para muchas otras mujeres y jóvenes. La industria alimentaria que ella representa es un motor económico increíblemente potente, y el incremento de la presencia femenina en todos sus niveles actuará como un catalizador social, favorecedor de la igualdad y multiplicador de talento”, asegura Raquel Gil, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona.

Rumbo a Madrid y a la final internacional

Tras alzarse con el galardón en Catalunya, Judith Viader competirá ahora por el Premio Emprendedor del Año de EY a nivel estatal, en una ceremonia que tendrá lugar en Madrid el 15 de abril de 2026.

Viader competirá en Madrid por el Premio Emprendedor del Año de EY a nivel estatal

El vencedor de dicha gala representará a España en la final internacional, que reunirá en Montecarlo a emprendedores de más de 60 países para condecorar al ganador del Premio Emprendedor del Año Mundial de EY. Un horizonte que sitúa a Viader y a Frit Ravich en el mapa global del emprendimiento y que culmina un año especialmente exitoso para la compañía y su directora ejecutiva.

ENTREVISTA

Judith Viader dirige la empresa desde hace más de tres décadas. / FRIT RAVICH

Somos un negocio familiar que mira al futuro sin olvidar sus orígenes Judith Viader — CEO de Frit Ravich