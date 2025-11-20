Soluciones de energía desde Torre Pacheco para dar luz al sector militar

El gran apagón que afectó a la península a finales de abril de 2025 dejó en evidencia la fragilidad de las infraestructuras críticas que sostienen la vida cotidiana en España. En ese escenario, los grupos electrógenos se convirtieron en la primera línea de respuesta: entran en funcionamiento cuando el sistema eléctrico falla y mantienen operativas instalaciones esenciales. Asimismo, el sector defensa -Fuerzas Armadas, operaciones militares y Protección Civil- necesita disponer de estos equipos para actuar en entornos sin red o donde esta resulta vulnerable.

A la fabricación de estos generadores, entre otras cosas, se dedica la sede en Balsicas, pedanía de Torre Pacheco, de la multinacional Pramac, parte del grupo norteamericano Generac, que se encuentra dentro del programa Caetra para las tecnologías duales del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) desde sus inicios en el presente año 2025.

El grupo colabora de manera habitual con el sector de la defensa, lo que incluye a las Fuerzas Armadas, Protección Civil y operaciones militares. Desde la compañía informan que su principal labor es proporcionar energía en «entornos donde la red convencional no está disponible o es vulnerable».

Carlos Valiente, director comercial de C&I, precisa que el Ejército demanda sistemas para escenarios de despliegue rápido como «bases temporales en zonas de conflicto, operaciones humanitarias o ejercicios de entrenamiento en entornos remotos sin red eléctrica». Por tanto, sus modelos insonorizados y portátiles son los más solicitados; «son ideales para suministrar energía fiable y silenciosa en misiones de vigilancia, comunicaciones o iluminación táctica», añade.

El sector defensa necesita que los generadores cumplan con una serie de requisitos estrictos: resistencia a impactos, el ya mencionado bajo nivel de ruido o la compatibilidad con diferentes tipos de combustible.

Protección Civil y Respuesta ante Emergencias dan, también, uso a sus productos. Durante las catástrofes naturales, nacionales o internacionales, sus equipos electrógenos sirven para proveer electricidad a los campamentos provisionales, las operaciones de rescate o a hospitales de campaña.

Pramac ha suministrado sus soluciones a ejércitos de todo el mundo, incluidas misiones de la OTAN. Según Valiente, la multinacional está en «conversaciones activas para profundizar en las colaboraciones, especialmente en soluciones híbridas para bases sostenibles». Ya les han suministrado elementos para ser utilizados en misiones de paz y ejercicios conjuntos.

Sin embargo, los grupos electrógenos no constituyen la totalidad de su catálogo. Informan que «desde hace años» suministran torres de iluminación móviles a diversos ejércitos de todo el mundo. En estos casos, se trata de torres de iluminación adaptadas a los requisitos de cada cliente; a veces con los colores concretos de la tropa.

Energía sostenible

Al igual que el resto del mundo, la entidad busca integrar en sus productos y procesos las fuentes sostenibles. El sales manager de Mobile, Raúl García, indica que el uso de técnicas menos contaminantes o híbridos que combinen fuentes tradicionales con la solar, eólica o el almacenamiento en baterías es «altamente importante para Pramac». Por ello, tal y como comenta, han orientado una parte importante de su catálogo a la reducción de emisiones contaminantes. «Esto nos permite responder a normativas como Stage V y demandas de clientes sostenibles», concluye. Esta normativa es una regulación europea que establece límites estrictos a las emisiones de maquinaria y motores de explosión.

De igual manera, sus tecnologías contribuyen a equilibrar y complementarse con las renovables. En el caso de las microrredes militares -sistemas eléctricos localizados que dependen completamente de la generación limpia-, los generadores se combinan con paneles solares o turbinas eólicas para crear configuraciones mixtas. «Esto es especialmente útil en operaciones prolongadas donde el combustible tradicional puede ser escaso», informan desde el grupo.

García explica que las soluciones de respaldo energético con combustibles fósiles siguen teniendo un menor coste de producción que los mixtos debido a «su madurez tecnológica y a las economías de escala». No obstante, aclara: «La continua innovación tecnológica en soluciones integradas, nos ayuda a reducir las diferencias de precio, lo cual favorecerá la transición a modelos más eficientes y sostenibles».

Ámbito civil

Sus servicios tienen el carácter dual que valora el Info para las compañías que colaboran dentro de Caetra. Fuera del mundo de defensa, la multinacional trabaja en todos los sectores donde es necesaria la energía de respaldo. Para los Juegos Olímpicos de París 2024, por ejemplo, se utilizaron algunos de sus generadores -‘contenedores’- de varios megavatios (MW) capaces de dar ‘luz’ a las instalaciones.

Valiente indica que sus fuentes de alimentación están diseñadas para «una vida prolongada con un mantenimiento adecuado». En el caso de los equipos más grandes -de hasta 3 MW- duran alrededor de unos 20 o 30 años. Los más pequeños, en cambio, se mantienen operativos entre 10 y 15 años con un uso intermitente. Estos tiempos se cumplen siempre y cuando se hagan las necesarias labores de preservación. De cualquier manera, «desde Pramac ofrecemos programas de mantenimiento para maximizar su vida útil», puntualiza el director comercial.

La empresa

La sociedad, que cumple 25 años en Balsicas el próximo 2026, gestiona -desde su sede de más de 26.000 m2 en la Región de Murcia- los mercados de España, Portugal, América Latina y Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Tienen un gran peso internacional, ya que cuentan con presencia en más de 150 países con 17 filiales y ocho plantas de producción. Con respecto a su plantilla, tiene en sus instalaciones a más de 9.200 empleados en todo el mundo, entre los que se encuentran 1.200 ingenieros.

La fabricación de productos electrógenos y torres de iluminación no componen toda su actividad. La multinacional también ofrece mantenimiento a los generadores, contratos de servicio a largo plazo «con un enfoque 360º», comenta el director comercial y actividades enfocadas a la formación.

Sobre esto último, se trata de cursos específicos para que sus clientes aprendan el funcionamiento de los productos, los temas relacionados con el mantenimiento y la seguridad de estos. Pero, además, tienen convenios con centros de Formación Profesional (FP) -ubicados en Cartagena, Murcia y la zona del Mar Menor- y Universidades. Las colaboraciones se centran en ofrecer la parte práctica de la formación de los alumnos a centros como la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Católica San Antonio (UCAM) o la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Moto GP

Otra de las áreas de trabajo de la empresa se encuentra en las carreras de motos. El grupo ha decidido utilizar el mundo del motor como laboratorio extremo de innovación para probar, validar y desarrollar nuevas tecnologías en un entorno de alta exigencia. Según comentan, con esto se pueden producir sinergias con otras empresas o marcas que facilita la transferencia de conocimientos en I+D.

Carlos Valiente narra que Pramac Racing «debutó en 2002 como equipo independiente en 250cc, con motos Asprilia». Más tarde, en 2005, se asociaron con Ducati, manteniendo una estrecha relación que dio lugar a la consecución del campeonato mundial del piloto español Jorge Martín en 2024 y, también, a la victoria por equipos. En definitiva, su paso por las pistas de carreras ha cosechado resultados más allá de experimentación.

Carlos Valiente, director comercial de C&I: "Hace falta más inversión para la autonomía energética"

Pramac centra su actividad en soluciones de generación de energía y de almacenamiento que proporcionan resiliencia a hogares, empresas y comunidades. Con todo esto, afirman tener como objetivo la consecución de un modelo energético más eficiente y sostenible. De igual manera, la compañía ofrece soluciones innovadoras que protejan las infraestructuras críticas como las comunicaciones, el transporte o el propio sistema eléctrico.

¿Consideran que la Región de Murcia y España están haciendo las labores necesarias para conseguir la tan ansiada autonomía energética?

Se ven avances notables. Claro ejemplo de ello son Caetra, Dualtech y los Fondos Next Generation de la Unión Europea que impulsan las fuentes sostenibles. Sin embargo, urge agilizar permisos y redes de almacenamiento para cerrar la brecha. En Pramac contribuimos con soluciones híbridas para sistemas off-grid -funcionan de manera independiente a la red eléctrica-, pero se necesitaría mucha más inversión pública y privada para una independencia real en 2030, algo que ya sabemos que no va a suceder.

¿Prevén en el futuro tener un portafolio compuesto al completo por productos que funcionen con energías limpias y renovables?

No un catálogo 100% renovable a corto plazo, pero sí mayoritario: apuntamos a que un alto porcentaje sea híbrido o limpio en el futuro, con foco en almacenamiento de baterías y combustibles sintéticos menos contaminantes como el hidrógeno verde y el dióxido de carbono. Mantendremos opciones fósiles para ciertas aplicaciones, pero la sostenibilidad será nuestro eje, alineado con la transición energética.

¿Por qué motivos dirían que están en el programa Caetra y qué les aporta?

Entramos por su foco en tecnología dual, que se alinea con nuestra especialización en generadores resilientes tanto para defensa como para uso civil. Nos motiva poder aportar nuestras soluciones energéticas al sector de seguridad y crear sinergias con otras empresas pertenecientes al programa con las que podemos desarrollar proyectos conjuntos.

¿De qué manera consiguen la dualidad que pide el programa Caetra?

En Pramac, logramos el carácter dual integrando diseños modulares en nuestros generadores y torres de iluminación, que cumplen estándares civiles (como ISO y CE) y militares (resistencia a entornos extremos, como MIL-STD).

¿En qué otros sectores están creciendo la empresa?

Además de defensa, la compañía ha detectado un importante crecimiento en soluciones de energía para aplicaciones críticas como centros de datos, hospitales, industria alimentaria, etc. ya que el apagón de abril demostró que los generadores son un componente estratégico de cualquier infraestructura moderna.

¿Utilizan la inteligencia artificial en alguno de sus procesos?

Sí, estamos inmersos en un proyecto de IA a nivel global, liderado por la filial de España, por el cual ya la aplicamos en diferentes procesos de la compañía, tanto productivos como de gestión. Y nos encontramos explorando nuevas vías de uso de esta tecnología.