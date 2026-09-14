Adrià Argemí (Pangea Propulsion) gana el premio al empresario joven del año

Son jóvenes, y son empresarios. Pero, ¿qué los define? A la pregunta, lejos de dar una respuesta cerrada, han ayudado a contestar esta noche los premiados como jóvenes empresarios del año, el galardón que la Associació de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC) entrega desde 1993 y que este lunes ha llenado el Palau de la Música Catalana de empresarios, emprendedores y representantes del ámbito económico e institucional catalán.

Ha sido Adrià Argemí, cofundador y consejero delegado de Pangea Propulsion, el ganador del XXXIII Premi Jove Empresari. El president del Parlament, Josep Rull, le ha entregado el galardón y el empresario ha respondido con una defensa del emprendimiento hecho desde casa, "porque desde aquí también es posible crear empresas tecnológicas que lideren el futuro con talento local", ha dicho Argemí,

Su compañía es hoy una de las cartas catalanas en el New Space europeo. Nacida en Barcelona en 2018 bajo el nombre de Pangea Aerospace —rebautizada como Pangea Propulsion el verano pasado, cuando abandonó definitivamente la ambición de fabricar su propio lanzador para centrarse en los motores—, diseña sistemas de propulsión para lanzadores, satélites y vehículos espaciales. "Es una decisión que tomamos para ser más eficientes y sostenibles en lo que hacemos", ha explicado Argemí.

El pasado mes de julio dio un salto de escala hacia la producción en serie con la inauguración de una planta de 1.000 metros cuadrados en L'Hospitalet de Llobregat. A ello contribuirán sus más de cien trabajadores en plantilla, el centro de ensayos que Pangea tiene en el aeropuerto de Lleida-Alguaire y un acuerdo con Indra como proveedor preferente. El jurado, integrado por representantes de universidades, entidades empresariales, instituciones y medios de comunicación y reunido el pasado 16 de julio, valoró precisamente su capacidad para levantar una empresa tecnológica de alto valor añadido desde Catalunya. Competían con él dos finalistas: Beatriz Mesas, cofundadora de Incapto Coffee, y Pablo Linz, fundador y consejero delegado de Immfly.

Empresa y sociedad

Junto a Argemí, la AIJEC ha repartido otros cinco reconocimientos entre más de un centenar de candidaturas presentadas. El Premi a la Millor Iniciativa Empresarial ha ido a parar a Aurax Technology, una deep tech barcelonesa que desarrolla MouthX, un dispositivo intraoral que permite manejar ordenadores y móviles sin usar las manos, solo con movimientos de la lengua, la mandíbula y la cabeza. Se impuso a otros dos proyectos: Mica Eco, que convierte los datos de consumo de agua doméstica en herramientas ambientales mediante inteligencia artificial, y FetaLife Technologies, que trabaja en una incubadora líquida fetal para bebés extremadamente prematuros.

Otro de los premios más aplaudidos ha sido el Reconeixement a la Trajectòria Empresarial, otorgado al fundador y presidente de honor de BonÀrea, Jaume Alsina. Ha sido, sin embargo, su hijo quien ha subido al escenario en representación de un empresario que "no ha perdido nunca la pasión por su labor".

Completan la lista Marc Muntadas, fundador y consejero delegado de la empresa de equipamiento urbano L2S 1001 (Les Mil i Una), premiada por su uso del catalán en el ámbito empresarial; Erwan Molina, al frente de Arkeobots, distinguido en emprendimiento social por un robot humanoide de asistencia a personas mayores con el que aspira a "devolver compañía a quienes se han quedado solos"; y el proyecto FEEL-IT, desarrollado por alumnos del colegio Jesús i Maria de Sant Gervasi.

"Ser joven y ser empresario"

"El objetivo de este galardón y de nuestro trabajo es que la figura del empresario se dignifique", explica el presidente de la AIJEC, Vicenç del Mar, en conversación con EL PERIÓDICO. Para este representante, al frente de la consultora tecnológica hidem, "cuando eres joven y montas una empresa tienes dos hándicaps: uno, que eres joven; otro, que eres empresario". Y ante una figura del empresario "demonizada", apunta que hoy la mayoría de estos jóvenes emprende en proyectos que dan respuesta a una necesidad social. "Los premiados esta noche son el modelo que queremos reivindicar", resume.

La AIJEC es la única patronal catalana de empresarios menores de 45 años —el umbral europeo—, está confederada en Foment del Treball y ocupa tres cargos en la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), la rama juvenil de la CEOE. Su voz, defiende Del Mar, es la de unas 120.000 empresas, el 20% de las 630.000 activas en Catalunya, según la extrapolación de datos de la Agencia Tributaria que maneja la entidad.

Noticias relacionadas

Si "las empresas no se están consolidando cuando sus directivos tienen 28 o 30 años" es porque, pese a las facilidades iniciales para emprender, "la carga administrativa y regulatoria lastra el crecimiento", lamenta. Una lectura que han secundado Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA); Antonio Magraner, presidente de la CEAJE; y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. Esta última, en su intervención, ha sido especialmente dura con la Administración, a la que ha pedido que tenga más en cuenta a la micropyme al legislar. "Que piense primero en lo pequeño, porque si una empresa de uno a tres trabajadores puede, una multinacional puede", ha reclamado, en un contexto en el que, ha advertido, "estamos desapareciendo en un momento en el que España crece".