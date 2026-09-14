El 'crash' de la IA y las condiciones para evitarlo

Los crecientes temores en torno a la inteligencia artificial tienen consecuencias más inmediatas que el creíble pavor a que suponga una amenaza física a la pervivencia humana. Desde un punto de vista de los mercados resulta que la IA ha supuesto en los últimos años un trasvase del flujo financiero poniendo en jaque uno de los principios básicos de la inversión prudente; la diversificación. Las grandes subidas bursátiles y la gran capitalización se ha centrado en un puñado de firmas (las 'big seven'), mientras que los valores teóricamente refugio (los sectores defensivos) han sido relegados al olvido en las carteras de inversión por su escasa revalorización potencial.

La idea fundamental del ahorro en mercados de valores es que resulta aconsejable invertir en diversas acciones de distintos sectores de actividad para minimizar riesgos. Resulta que los instrumentos de inversión actuales en torno a fondos de inversión y todas sus variantes eran los llamados a cumplir con esa diversificación automática en función de los niveles de riesgo que asume el inversor. Pero la irrupción de la IA ha roto en gran medida esa coherencia inversora. Invertir fuera de los motores de las alzas no es práctica común entre los fondos de inversión de éxito. Resulta que las ganancias se concentran en torno a un número limitado de empresas, actualmente las relacionadas con la IA, y que estas tienen relaciones cruzadas entre ellas de tal manera que una crisis en una de ellas arrastrará al resto. Es lo que algunos podrían denominar el espejismo de la diversificación.

Y este lunes sufrieron las firmas de IA en la bolsa. La necesidad de regular los límites de su actividad obliga a plantearse si las inversiones recibidas recibirán los beneficios esperados.

Y la IA es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Actualmente, tenemos múltiples empresas de más de 1 billón de dólares intercambiando posiciones al frente de los ránkings de capitalización. OpenAI está al frente de una revolución con sus hermanas. Los modelos de vanguardia de OpenAI, Anthropic, Google y xAI continúan superándose mutuamente en los principales 'benchmarks' o clasificaciones de rendimiento. La falta de un líder claro en un sector y que los avances en un campo correspondan a varios contendientes no es una situación habitual; es una competencia arriesgada. Y las vinculaciones entre firmas ha dado a una circunstancia que se conoce como economía circular, como en un juego añejo de la pirindola en el que todos ponen, todos pierden o todos ganan.

Jonathan McMullan, especialista global en el sector tecnológico de Schroders (empresa multinacional británica de gestión de activos y patrimonios) ha divulgado este lunes un informe en profundidad sobre el sector de la IA. La pregunta que pretende responder es: "¿Cuánto valor debe generar la IA para amortizar su desarrollo?". Su análisis concluye que en términos generales no es posible considerar que el alza de la IA sea completamente injustificado, pero al mismo tiempo no está exento de riesgos. "El listón está elevado, sigue aumentando y, aun así, no carece de precedentes. La magnitud de la inversión, el aumento de la productividad y la reasignación de mano de obra que ello implica encuentran paralelismos en la electrificación, los ferrocarriles y la revolución informática, fenómenos que transformaron una proporción similar de la economía a lo largo de un par de décadas. El único elemento que realmente se sitúa en el límite de lo visto hasta ahora es la velocidad: el crecimiento de los ingresos necesario se situaría entre los más rápidos registrados en la historia en el ámbito de las tecnologías a gran escala. El contrapunto es que la difusión se ha acelerado con cada generación tecnológica, y la IA es la primera en llegar apoyándose en una infraestructura que ya existe: los dispositivos, las redes y los hábitos de uso se crearon durante la era de internet".

Las condiciones para evitar el 'crash'

Para McMullan, para que la IA no termine en una crisis de gran profundidad deben cumplirse tres condiciones: "En primer lugar, el crecimiento de la inversión en capital debe moderarse en algún momento, para que el obstáculo deje de aumentar; si el crecimiento del 30% se mantuviera durante otros cinco años más allá de 2030, el nivel de valor requerido se acercaría a la mitad del beneficio operativo empresarial mundial actual. En segundo lugar, la capacidad debe construirse y entrar en funcionamiento según lo previsto, ya que los factores que limitan el crecimiento actualmente no son la demanda, sino la construcción de infraestructuras, el suministro eléctrico y la disponibilidad de semiconductores. Por último, el valor para el cliente debe materializarse antes de que sea necesario renovar la financiación asociada a los activos".

Tras este análisis, conviene pensar que un ajuste bursátil sería hasta beneficioso. Quizá sea más interesante evaluar y ponderar en las carteras la evolución de las empresas que se benefician de esta carrera tecnológica de manera más indirecta (constructoras, eléctricas o semiconductores). En caso contrario, la diversificación de inversiones no será efectiva y la concentración en empresas de teórico gran potencial supone niveles de riesgo elevados para el mercado en su conjunto. En la práctica, toda esta situación puede desembocar en rentabilidades generales de fondos de inversión muy reducidas en el próximo decenio, por ejemplo, y eso, además, en un contexto de alzas de precios persistente.

Y otra noticia intranquilizadora. El rendimiento del bono Tesoro de EEUU a 10 años alcanzó este lunes el 5% por primera vez desde 2023. El aumento del precio del petróleo y la posible subida de los tipos de interés esta semana en EEUU son la causa. El alza de tipos amenaza con aumentar los costes de endeudamiento de particulares y empresas. La idea es que cuanto más sube la rentabilidad del bono menos atractiva parece la bolsa. El retorno esperado de una inversión en bonos a 10 años es en torno a 30 puntos básicos más alto que la subida previsible en la bolsa. La apuesta por las acciones de IA no ha perdido atractivo frente a otras, pero la situación no esconde que los indicadores de riesgo siguen apareciendo de manera bastante clara.

Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, resume la situación en torno a la inteligencia artificial de manera diáfana: "No precipitarse en la toma de decisiones de inversión o desinversión en esta temática es lo más recomendable en estos momentos".