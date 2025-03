Carles Miñarro García, el doctor que mimaba a los jugadores del Barça

Cuando los aficionados y los presentes en Montjuïc valoraban el alcance de las rotaciones de Hansi Flick ante Osasuna tras darse a conocer la alineación, una tragedia se desplegaba en el interior del estadio. Llegaron noticias terribles. El doctor Carles Miñarro García, mano derecha de Ricard Pruna, fallecía repentinamente a los 53 años en el hotel de concentración del equipo en Barcelona.

La persona que estaba siempre encima del bienestar de los futbolistas del primer equipo, perdía la vida. La suspensión se anunció a menos de un cuarto de hora de que comenzara el encuentro, algo realmente inusual en la historia del FC Barcelona.

El doctor Carles Miñarro, con guantes azules y gafas, a la izquierda, en una foto de archivo durante un partido entre Rayo Vallecano y FC Barcelona el año pasado. Foto: Javi Ferrándiz / JAVI FERRANDIZ / SPO

A nadie le importó lo más mínimo el fútbol en ese momento. Y a quien menos, a los futbolistas, muy afectados. Un vestuario es una familia de convivencia diaria y el staff forma parte de ella, como recordó Flick el día anterior. "El ambiente entre jugadores y staff es magnífico", dijo.

De ahí la conmoción de los futbolistas, que volcaron sus sentimientos en las redes sociales poco después de abandonar el estadio. "Doqui, siempre en nuestros corazones. Te echaremos mucho de menos", apuntó Gavi. Todos le llamaban Doqui ahí dentro. "Aún no me lo creo" escribió un desolado Pedri. "Te echaremos de menos", contó Ferran Torres. "De no creerlo", expresó Araujo.

Remodelación del equipo médico

Miñarro García reemplazó en el primer equipo al doctor Xavier Valle durante el verano, cuando se emprendió una notable remodelación de los servicios médicos con la marcha de Xavi y la llegada del técnico alemán.

A Miñarro se le vio realizando una de esas labores de mimo de los jugadores cuando Marc Bernal se rompió la rodilla: en sus hombros salió compungido del campo el mediocampista adolescente. Y también el pasado 2 de febrero cuando persistió para convencer a Gavi de que debía retirarse del campo después de sufrir un choque con la cabeza contra otro futbolista del Rayo Vallecano. El pequeño centrocampista no quería salir, terco él, pero ahí estaba el doctor con sus guantes azules, sus gafas y su actitud serena pero firme para hacerle cambiar de opinión. Flick acabó de decidir. Gavi debía salir.

Para quem não sabe, Carles Miñarro é o médico que pergunta para Gavi: "Que dia é hoje? Que dia é hoje?"



Depois, pergunta: "Agora, outra. Que horas são? Que horas começou o jogo?"



Gavi responde e Carles diz: "Terá que sair."



Naquele dia, Gavi havia tido um choque forte na… pic.twitter.com/RuxWXzaNpl — Radio Culer (@RadioCuler) March 8, 2025

Por la mañana, el doctor había chequeado el estado físico de Robert Lewandowski, a quien había sugerido que se fuera a su domicilio y reposara tras el desgaste experimentado en el duelo europeo contra el Benfica. De hecho, el polaco había sido el descartado por Flick para el partido ante Osasuna.

Un recorrido por el fútbol catalán modesto

Carles Miñarro entró a trabajar en el FC Barcelona en 2017 después de seis años como médico adjunto de la Unidad Asistencial y Preventiva del Deporte del Centre de Alto Rendimiento de Sant Cugat, cargo que compaginó con el de jefe de los servicios médicos del Centre d'Esports Sabadell (2014-16). Previamente había trabajado también en el Sant Andreu y el Terrassa, de ahí que tuviera una relación particulamente próxima con Dani Olmo. Él fue quien escribió la despedida más sentida.

Difícil de creer y aceptar todo lo que ha pasado… Carles, muchas gracias por todo lo que me has ayudado, no solo este año, sino, a lo largo de toda mi carrera. Se te echará mucho de menos, y tu persona será siempre recordada en nuestros corazones, y en el de mi familia.

DEP Doc pic.twitter.com/vXMCWMosEq — Dani Olmo (@daniolmo7) March 8, 2025

Un currículum que demuestra que había recorrido todos los estratos del fútbol modesto catalán para alcanzar una cima en la que no ha podido ni siquiera completar una temporada. En su última etapa en el Barça antes de ascender hasta el vestuario profesional azulgrana formaba parte del primer equipo de fútbol sala.

Altamente cualificado, Miñarro era licenciado en medicina y cirugía por la Universitat Rovira i Virgili en 1999, especialista en medicina de la educación física y con un máster en Traumatología del deporte. Deja particularmente desolados a una esposa y dos hijos.