Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y más gracias, señoras y señores. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y más gracias, ha sido un placer verles. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y más gracias, ha sido muy, muy, reconfortante devolvernos la fe en la humanidad, en la gente, en los hinchas, en los aficionados, un auténtico placer. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y más gracias, se comportaron ustedes como un pueblo maravilloso, una afición modélica, unos hinchas merecedores, desde luego, no solo de este ‘temporadón’ que está protagonizando su equipo, que no mereció perder, sino también por el espectáculo, el ambiente y el griterío que protagonizaron en beneficio, en ayuda, pero no en auxilio de su equipo, que hizo un auténtico partidazo.

Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y más gracias a todos, absolutamente a todos los protagonistas de uno de los derbi más emocionantes, vibrantes, emotivos y preciosos de las últimas décadas. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracías y más gracias por devolvernos la fe en el fútbol, pese a que a que ese individuo llamado Gianni Infantino, que cree mandar en esto, concedió ¡Dios santo! ¡Dios mío! ¡Dios nuestro! una especie de premio de la Paz ¿de la Paz? a Donald Trump.

¡Viva Fermín!

Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y más gracias por el delicioso espectáculo que nos ofrecieron en el precioso, coqueto y sonoro estadio perico. Gracias por no dejar solo al equipo en ningún momento ni situación. Gracias por respetar el fútbol, el juego (primera tarjeta y por una bobada en el minuto 76 ¡olé!). Gracias por jugar con esa intensidad. Gracias jamás quitarle la cara, ni la cabeza, ni el alma, ni el corazón, ni el pie, por supuesto, al partido, al juego, al duelo, al derbi.

Y, sobre todo, gracias porque, por vez primera en muchos, muchos, muchos años, los barceloneses, eso, los barceloneses, sabemos que tenemos dos equipazos de un nivel superior a la media de LaLiga. Y los dos, sí, sí, sí, los dos merecieron ganar y, tal vez, por muchos más goles que ese 0-2, paridos por ese torbellino llamado Fermín, no, no, no fue Lamien Yamal, aunque lo intentó, que cedió a Dani Olmo ¡Dios que tanto! y a Lewandowski, en el remate final.

Y, sobre todo, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y más gracias, a ti, joven Joan Garcia, el monstruo de los monstruos, el centro de toda la semana, el mes, LaLiga, la temporada y el muchacho, ni siquiera hombre, jua, jua, y el jovencito que volvió a admirar a más de 36.000 aficionados, que también son tuyos ¡claro que sí!, que es el mejor portero de España, de Europa y camino de ser el mejor del mundo, aunque no lo quiera (o no lo vea) Luis de la Fuente, el seleccionador de la roja, que vio como hoy su portero favorito, Unai Simón, encajó un gol de colegial.

Lo que hizo Joan Garcia, sobre todo en el minuto 38 y 47 segundos, a remate maravilloso, soberbio, extraordinario, de Milla, fue algo que solo está al alcance de aquellos que están hechos con el material que se hacen los sueños.

Repito, por si no lo he dicho: gracias, gracias, gracias, gracias, gracias y más gracias.