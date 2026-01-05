El Barça llega a un principio de acuerdo para el retorno de Cancelo

El Fútbol Club Barcelona ha llegado a un principio de acuerdo para el regreso de João Cancelo, según confirmaron fuentes de la entidad azulgrana a este diario. El pacto, verbal con todas las partes (incluido el Al Hilal de Arabia Saudí) y pendiente de la firma de los contratos, ha sido propiciado gracias a las buenas relaciones existentes entre el presidente Joan Laporta y el agente Jorge Mendes.

El Barça ha conseguido que el Al Hilal acepte una cesión hasta final de temporada, y se hará cargo de una parte de la ficha, alrededor de cuatro millones de euros.

Un lateral, en vez de un central

La incorporación de Cancelo, carrilero, no deja de ser sorprendente ante la necesidad del Barcelona de fichar a un central después de la baja por lesión del danés Andreas Christensen. Sin embargo, el técnico Hansi Flick ha acabado por aceptar el negocio dada la polivalencia del portugués y al convencimiento tanto de la presidencia como de Deco, director deportivo.

Cancelo, de 31 años, volverá así a vestir la camiseta azulgrana después de que lo hiciera en la temporada 2023-24. Entonces, pese a su inestabilidad, completó una temporada notable a nivel numérico, con cuatro goles y cinco asistencias en 42 partidos.