Cancelo lanza un dardo en Instagram tras el acuerdo con el Barça

João Cancelo ha sido el regalo de Reyes del FC Barcelona. Sin embargo, el principio de acuerdo al que han llegado el jugador y el Al-Hilal con el club azulgrana es todavía verbal. El jugador, tras conocerse la noticia ha compartido un enigmático mensaje en sus redes.

Durante la jornada de este martes, el futbolista ha publicado en su perfil oficial de Instagram una historia en la que se puede leer el siguiente texto: "Imagina a cuánta gente no le gustas porque no escucharon tu parte de la historia". Según apuntan diversas teorías, el mensaje podría ser un dardo a su primera marcha del club azulgrana.

Por aquel entonces, su paso por el Barça fue algo irregular y su rendimiento no acabó convenciendo al área deportiva para prolongar su estancia en la capital catalana tras un año de cesión en el equipo de Xavi Hernández. Ahora, con su vuelta, el futbolista habría querido dejar sus pensamientos por escrito en su perfil haciendo referencia a esa incomprensión que tuvo entonces. El exblaugrana estuvo como cedido durante la temporada 2023/24 en el FC Barcelona.