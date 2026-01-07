Nueva acción decisiva de Santi Aldama: tapona la herida de los Grizzlies en el último suspiro ante los Spurs

Santi Aldama atraviesa un periodo dulce en la NBA. El alero español está siendo tan determinante para los Memphis Grizzlies que no necesita ser un francotirador para seguir cerrando partidos. Lo ha vuelto a demostrar esta noche en el triunfo frente a Sant Antonio Spurs (106-105), cuando su equipo defendía una ventaja mínima, De'Aaron Fox se disponía a anotar desde la media distancia, y de repente apareció el canario para taponar su disparo a falta de cinco segundos en el partido.

Una acción defensiva de gran mérito que sirve para romper una racha de 4 derrotas consecutivas del equipo de Tennessee, y confirma el excelente estado de forma de Aldama, que en diciembre rompió su récord personal de anotación sumando 37 puntos hasta en dos ocasiones.

Aldama volvió a salir del banquillo para enfrentarse a San Antonio Spurs igual que lo hizo Victor Wembanyama, la superestrella francesa que vuelve de lesión y en tan solo 21 minutos alcanzó los 30 puntos, pero se quedó sin disputar las últimas posesiones y vio como el español le arrebataba la victoria en el último suspiro.

En el apartado estadístico no hubo punto de comparación entre uno y otro, pues Aldama no pasó de los 10 puntos en 30% de acierto. Sin embargo, Santi superó en la categoría de tapones al que es el líder absoluto de la liga con 2.8 por partido, y lo hizo de manera espectacular para colocar a su equipo en la décima plaza de la conferencia Oeste, justo en zona de play-in.

El mejor momento de su carrera

A pesar de no gozar de la titularidad por cuarto partido seguido, el español se mueve por la pista lleno de confianza como pieza fundamental de la rotación de Tuomas Iisalo. Su versatilidad para dominar múltiples aspectos del juego le convierte en un activo muy valioso para la franquicia y el estilo ofensivo que practica el entrenador finlandés. Aldama renovó con los Grizzlies para tres temporadas más por el valor de 52 millones de dólares el pasado verano, y a sus 24 años atraviesa el mejor momento de su carrera hasta ahora. En noviembre ya fue decisivo para romper una racha de cinco derrotas seguidas gracias a sus 29 puntos, y esta noche ha contribuido a otro triunfo clave de la manera más épica posible en defensa.

La franquicia de Tennessee encadena varias temporadas lastradas por lesiones a sus jugadores más importantes, y Aldama se ha agarrado a cada oportunidad que ha tenido para seguir creciendo como jugador. Tuomas Iisalo volvió a recordar la larga de lista de bajas después del partido: "Ty Jerome. Scotty Pippen Jr., Brandon Clarke. Zach Edey. Cedric Coward. Ja Morant. (Olivier-Maxence) Prosper. Jahmai Mashack. John Konchar.”

El español no solo se ha mantenido sano en esta época tan desafortunada, sino que la ha aprovechado a las mil maravillas para hacerse un hueco en la NBA. Los Grizzlies han arrancado una serie de cuatro partidos en casa con victoria, la cual cerraran frente a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández antes de despegar hacia Europa junto a Orlando Magic para disputar dos partidos en Londres y Berlín, el 15 y el 18 de enero.