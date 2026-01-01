Fútbol
Escándalo en la Copa África: el gobierno de Gabón castiga a Aubameyang
La eliminación de la selección gabonesa en la Copa África tras perder sus tres partidos provoca la intervención gubernamental.
La temprana eliminación de Gabón de la Copa de África de Marruecos, tras perder los tres encuentros de la fase de grupos, ha provocado que el gobierno de país haya tomado unas duras medidas, como suspender a la selección hasta nuevo aviso, disolver el cuerpo técnico y excluir a su gran figura, Pierre-Emerick Aubameyang, ex delantero del Barça y actual atacante del Olympique de Marsella.
Según informa Efe, el ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes, en un dictamen de este mismo jueves, califica de "deshonrosa" la actuación de las 'Panteras' en el torneo continental.
"Responsabilidad"
"Y considerando los efectos que se oponen diametralmente a los valores de la ética y la conducta ejemplar que defiende la Quinta República, el Gobierno decide la disolución del cuerpo técnico; suspensión de la Selección Nacional hasta nuevo aviso; y la exclusión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang", anuncia.
Además, el Gobierno solicita a la Federación Gabonesa de Fútbol que "asuma toda su responsabilidad".
La selección de Gabón concluyó en la cuarta y última posición del grupo F tras perder ante Camerún por 0-1, Mozambique por 2-3 y Costa de Marfil por 2-3.
