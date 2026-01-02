Hansi Flick, ante la tensión del derbi contra el Espanyol: "Espero que todo el mundo se comporte con respeto"

Este sábado, el RCDE Stadium será el enclave del derbi más igualado en años. Y probablemente el más tenso. En el vestuario del Barça no quieren darle importancia de más, pero consciente de la rivalidad natural entre las entidades, Hansi Flick pidió tranquilidad: "Lo más importante en el mundo del fútbol es apoyar al equipo de uno, no ir en contra del contrario".

"Todo el mundo quiere enviar energías positivas para sus jugadores. Todo el mundo tiene que centrarse en su equipo y no en el rival. Tengo la experiencia del último partido y es solo esa. La situación de este partido es un poco diferente. Todos somos humanos y tenemos que coexistir. Espero que todo el mundo se comporte con respeto", pidió el entrenador alemán.

Sin duda, el nombre propio del partido es el de Joan Garcia. Ante el clima hostil contra el guardameta que se espera en el feudo del que es su exquipo, Hansi Flick remarcó que no lo ve para nada preocupado. "No veo ninguna diferencia. No he visto ninguna diferencia en él esta última semana. Para él va a ser un partido especial. Está en un muy buen estado de forma y yo creo que está con confianza. Cree en sus puntos fuertes, su calidad, y es algo que quiere demostrar este sábado. Es el mejor escenario para demostrarlo", comentó el técnico. "No creo que le afecte [el ambiente]. Le veo centrado; siempre se centra en cada situación. Ha jugado muy bien durante este medio año. Ha demostrado por qué se tomó la decisión adecuada al ficharle. Está demostrando una enorme cualidad. Es nuestro número uno en la portería. No me preocupa en absoluto", añadió.

Lamine, de vuelta

Después de no ejercitarse en el primer entrenamiento del año, Lamine Yamal volvió este viernes a la carga. Tanto él como Dani Olmo estarán para el derbi de este sábado. "Olmo y Lamine están bien. Están listos. Dani ha jugado también el partidillo y ha estado muy bien. No tiene miedo de afrontar los uno contra uno. Hoy ha dado un paso adelante importante. Lamine también está de vuelta", explicó.

Quien aún no está listo del todo para volver es Ronald Araujo. "Depende de él. Está bien, físicamente no al 100%, pero está bien. Es él quien tiene que decidir lo rápido que quiere volver. Ha hablado con el resto de compañeros para explicarles su situación. Lo que yo puedo ver y sentir es que todos los compañeros le están apoyando. Se ha tomado el tiempo que necesitaba y lo hará también ahora", confesaba.

Un refuerzo en defensa

Con el mercado de invierno ya abierto, Hansi Flick no se esconde respecto a los refuerzos que le gustaría tener. El foco principal: un defensa ante la lesión de larga duración del central Andreas Christensen. "Cuando vemos nuestra última línea, los centrales y laterales... necesitamos un jugador más. Es algo que hay que hablar. No es fácil conseguir en la ventana de invierno un futbolista de este nivel. Confío y creo que seremos capaces de intentar algo pero es algo que debe tener sentido", confesó.