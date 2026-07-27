¿Ha pensado alguna vez en cambiar la ciudad por un entorno natural sin alejarse de ella? Una finca a 15 minutos de Barcelona busca nuevos propietarios

En El Papiol existe una propiedad que responde a ese perfil. Se trata de una finca de 32.000 metros cuadrados situada junto al Parque Natural de Collserola, un enclave que ofrece la posibilidad de vivir rodeado de naturaleza sin renunciar a la proximidad de la capital catalana.

La propiedad dispone de una vivienda principal con cuatro habitaciones, tres baños, una amplia bodega y un espacioso porche orientado al paisaje, concebido como uno de los principales espacios de convivencia y descanso. Todo ello en una finca que destaca por su amplitud y por la privacidad que proporciona el entorno.

El exterior constituye uno de sus grandes atractivos. La piscina cuenta con una casita auxiliar equipada con baño y vestuario, además de una amplia terraza y una zona chill-out pensadas para disfrutar del aire libre durante todo el año. A ello se suma un amplio garaje o nave independiente, una zona de juegos infantiles, una pista deportiva apta para tenis y otras actividades, así como un espacio destinado a minigolf, lo que convierte la finca en un lugar preparado tanto para el ocio como para la vida familiar.

Finca Papiol / Cedida

Otro de los valores diferenciales de esta propiedad es su ubicación. Desde la propia finca es posible acceder directamente a los caminos y senderos de Collserola, un atractivo para quienes practican senderismo, ciclismo o simplemente buscan incorporar la naturaleza a su día a día. Todo ello con rápidas conexiones hacia Barcelona y el resto del área metropolitana.

En un mercado donde cada vez resulta más complicado encontrar grandes extensiones de terreno próximas a la ciudad, esta finca reúne algunas de las características más demandadas por quienes buscan una residencia habitual diferente, una segunda vivienda o una inversión inmobiliaria con potencial. La comercialización se realiza directamente a través de Finques Papiol, con gestión de los propietarios, lo que permite un conocimiento detallado del inmueble y un proceso de compraventa cercano y transparente.

Finca Papiol / Cedida

La venta se realiza de forma directa por parte de los propietarios, a través de Finques Papiol, ofreciendo un trato cercano, transparente y un conocimiento completo del inmueble durante todo el proceso de compraventa. O a través de: www.finquespapiol.com

Precio de venta: 990.000 €