¿Ha pensado alguna vez en cambiar la ciudad por un entorno natural sin alejarse de ella? Una finca a 15 minutos de Barcelona busca nuevos propietarios
Cada vez son más quienes se plantean una forma distinta de vivir. El teletrabajo, la necesidad de espacios abiertos o el deseo de disfrutar de un entorno más tranquilo han llevado a muchas familias a buscar viviendas que combinen naturaleza, privacidad y buenas comunicaciones. ¿Es posible encontrar todo eso a apenas 15 minutos de Barcelona?
En El Papiol existe una propiedad que responde a ese perfil. Se trata de una finca de 32.000 metros cuadrados situada junto al Parque Natural de Collserola, un enclave que ofrece la posibilidad de vivir rodeado de naturaleza sin renunciar a la proximidad de la capital catalana.
La propiedad dispone de una vivienda principal con cuatro habitaciones, tres baños, una amplia bodega y un espacioso porche orientado al paisaje, concebido como uno de los principales espacios de convivencia y descanso. Todo ello en una finca que destaca por su amplitud y por la privacidad que proporciona el entorno.
El exterior constituye uno de sus grandes atractivos. La piscina cuenta con una casita auxiliar equipada con baño y vestuario, además de una amplia terraza y una zona chill-out pensadas para disfrutar del aire libre durante todo el año. A ello se suma un amplio garaje o nave independiente, una zona de juegos infantiles, una pista deportiva apta para tenis y otras actividades, así como un espacio destinado a minigolf, lo que convierte la finca en un lugar preparado tanto para el ocio como para la vida familiar.
Otro de los valores diferenciales de esta propiedad es su ubicación. Desde la propia finca es posible acceder directamente a los caminos y senderos de Collserola, un atractivo para quienes practican senderismo, ciclismo o simplemente buscan incorporar la naturaleza a su día a día. Todo ello con rápidas conexiones hacia Barcelona y el resto del área metropolitana.
En un mercado donde cada vez resulta más complicado encontrar grandes extensiones de terreno próximas a la ciudad, esta finca reúne algunas de las características más demandadas por quienes buscan una residencia habitual diferente, una segunda vivienda o una inversión inmobiliaria con potencial. La comercialización se realiza directamente a través de Finques Papiol, con gestión de los propietarios, lo que permite un conocimiento detallado del inmueble y un proceso de compraventa cercano y transparente.
La venta se realiza de forma directa por parte de los propietarios, a través de Finques Papiol, ofreciendo un trato cercano, transparente y un conocimiento completo del inmueble durante todo el proceso de compraventa. O a través de: www.finquespapiol.com
Precio de venta: 990.000 €
¿Desea conocer esta propiedad?
Las personas interesadas en conocer la finca o concertar una visita pueden contactar con Finques Papiol en el teléfono 678 441 426, donde recibirán información personalizada sobre la propiedad.
- Sandra y José, padres de 4 hijos, sobre su vida en el bosque: 'Nuestros hijos no van a la escuela, sino que los educamos en casa
- Si un contribuyente está cuatro años sin pagar la renta, el argumento no ha de ser que 'falló el sistema'
- Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
- Catalunya activa varios avisos por intensidad de lluvia para este fin de semana y advierte de chubascos potencialmente torrenciales
- La faena ha bajado mucho': los chiringuitos de Badalona añoran el popular aparcamiento de Rodalies cerrado por ser zona verde
- Guerra de Irán, en directo. Última hora | Trump amenaza con atacar la infraestructura civil de Irán esta noche y apoderarse de la isla de Jarg
- Investigan como 'intencionado' el incendio forestal de Cubelles que ha confinado a 2.500 vecinos
- Apuntes de otra argentina que vive en Barcelona, después de la final