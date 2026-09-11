El horóscopo de mañana, sábado 12 de septiembre: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 12 de septiembre del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una salida al aire libre le sentará especialmente bien para descargar tensión. Deje un poco de lado el móvil y preste atención a quien le acompaña. La pareja o la familia agradecerán esa presencia más tranquila.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La intimidad puede recuperar calidez si deja de dar vueltas a desacuerdos recientes. Busque un plan sencillo y agradable. Una buena comida, música o una conversación sin prisas pueden acercarle nuevamente a quien quiere.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación pendiente con su pareja puede resultar mucho más fácil de lo que imaginaba. Exprese lo que siente sin preparar un discurso. La espontaneidad y algo de humor ayudarán a recuperar una complicidad todavía muy viva.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Haga lo que realmente le apetezca, aunque sea pasar unas horas solo. No necesita llenar toda la agenda. Más tarde, un encuentro con amigos puede aportarle alegría y una agradable sensación de libertad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La vida familiar puede regalarle uno de los mejores momentos del fin de semana. No intente dirigir todos los planes y deje que alguien más decida. Participar sin controlar le permitirá disfrutar mucho más de la compañía.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una amistad especial puede dar señales que van más allá de la simple confianza. No se apresure a interpretarlas, pero tampoco las ignore. Deje espacio para que el afecto se muestre sin necesidad de definirlo inmediatamente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Cambiar de aires será una buena idea. No hace falta ir muy lejos; un paseo por un lugar bonito ya renovará su ánimo. Si va acompañado, la conversación puede ser tan agradable como la propia salida.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El cuerpo le pedirá descanso y menos ruido. La naturaleza, una caminata tranquila o unas horas sin prisas pueden sentarle muy bien. Escuche esa necesidad en lugar de llenar el día con compromisos innecesarios.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Salir, descubrir un lugar diferente o improvisar un plan puede despertar su optimismo. En el amor, deje de lado discusiones antiguas. Una actitud más tierna hará que la jornada resulte ligera y especialmente agradable.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una mascota, una amistad o alguien de la familia reclamará más atención. Dedíquele tiempo sin mirar el reloj. Esos momentos sencillos pueden ayudarle a desconectar y a recuperar un estado de ánimo más amable.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede apetecerle mover muebles, ordenar o darle un aire diferente a casa. Hágalo sin convertirlo en una obligación. Crear un espacio más cómodo también puede ayudarle a sentirse emocionalmente más ligero.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El mejor plan será aquel que le permita bajar el ritmo. Descanse, duerma un poco más y comparta tiempo sin prisas con su pareja. Una conversación íntima puede despertar de nuevo una cercanía que echaba de menos.