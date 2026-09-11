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Jornada institucional

La Diada cierra sus celebraciones con un acto en el TNC que evoca la unidad civil de 1976

El acto también ha servido para conmemorar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí

Jornada de la Diada en Catalunya.

Jornada de la Diada en Catalunya. / JORDI OTIX

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EFE

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Barcelona
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El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha acogido, por segundo año consecutivo, el acto institucional de la Diada, que ha cerrado las celebraciones oficiales de este 11 de septiembre y que en esta edición ha tenido como hilo conductor la unidad civil en las movilizaciones antifranquistas de 1976.

El acto, que ha contado con la presencia del presidente catalán, Salvador Illa, y del presidente del Parlament, Josep Rull, ha durado unos 45 minutos y ha servido para conmemorar los 50 años de la multitudinaria manifestación de la Diada de 1976 en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la primera tras la dictadura franquista.

El recuerdo de esas movilizaciones -con la proyección de imágenes de la época y el testimonio de protagonistas como el histórico dirigente de Convergència y uno de los 'padres' de la Constitución, Miquel Roca- ha servido para poner en valor la "unidad de acción" de la sociedad catalana para conseguir que Catalunya "avance".

El acto también ha servido para conmemorar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, los 50 años de la muerte de la poetisa Clementina Arderiu, la muerte reciente del escritor Josep Vallverdú y el 150 aniversario del nacimiento del músico Pau Casals y del expresidente de la Generalitat republicana en el exilio Josep Irla.

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A lo largo del acto han actuado la bailarina Lorena Nogal, los músicos Joan Dausà, Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis, Naïm Smail, Monique, Xarim Aresté, Guillem Roma, Jordi Corominas y Encantades, la poetisa Maria Callís, la actriz Pepa Plana, la compañía de circo Rauxa Cia, la Colla Sardanista Mare Nostrum de Barcelona, la Cobla Lluïsos de Taradell, el Cor de Teatre y la Coral Renaixença.

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