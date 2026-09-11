Automobili Lamborghini y la Polizia di Stato de Italia han renovado su histórica alianza de más de dos décadas con la presentación del nuevo Lamborghini Temerario Polizia. En un acto celebrado en la sede de Sant’Agata Bolognese, con la presencia del ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, y el CEO de la marca, Stephan Winkelmann, la institución pública ha recibido las llaves de este superdeportivo de última generación destinado a misiones de alta prioridad.

La policía italiana estrena un Lamborghini de 920 CV para el transporte urgente de órganos / Lamborghini

920 CV de potencia

El nuevo Temerario representa un salto tecnológico sin precedentes dentro de la flota policial. El modelo estrena un propulsor V8 biturbo de 4,0 litros completamente nuevo que se combina con tres motores eléctricos para desarrollar una potencia conjunta de 920 CV.

Esta configuración híbrida proporciona una capacidad de aceleración y respuesta inmediata esencial para desplazarse a alta velocidad en situaciones de emergencia médica donde cada segundo cuenta.

Transporte urgente de órganos y servicios de alta prioridad

La función principal del Temerario Polizia será la patrulla en vías de alta capacidad y, de forma muy especial, el traslado urgente de órganos y material sanitario. Para ello, el habitáculo incluye equipamiento médico específico y un compartimento especial refrigerado en el maletero delantero para la conservación de los órganos durante el trayecto.

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Con la incorporación de este modelo, Lamborghini y la policía italiana celebran más de 20 años de colaboración iniciada en 2004 con el primer Gallardo. A lo largo de este tiempo, los superdeportivos de la marca —entre los que se han incluido el Gallardo LP 560-4, el Huracán y el Urus Performante sumado en 2023— han completado más de 200 misiones de transporte médico de emergencia por todo el país y más de 1.500 jornadas dedicadas a la educación vial.