Rambla de la Marina
Un patinete eléctrico provoca un incendio en un piso de L’Hospitalet
Calcinado un piso de L'Hospitalet por el incendio de un patinete eléctrico en Collblanc-Torrassa
Extinguido un incendio en un piso de Sabadell en que se habría quemado un patinete eléctrico
Este miércoles por la noche se ha declarado un incendio en un piso de la Rambla de la Marina, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), originado por un patinete eléctrico.
El aviso llegó al teléfono de emergencias 112 a las 22.06 h y hasta el lugar se desplazaron siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que extinguieron las llamas. Finalmente, el fuego afectó a una única habitación de la vivienda.
Personal sanitario del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) atendió en el lugar a varias personas de la familia que vivía en el piso.
- Detenido un hombre de 54 años por la muerte de su madre tras presuntamente tirarla por el balcón en L'Hospitalet
- Los Mossos d’Esquadra detienen a cuatro hombres en L’Hospitalet e intervienen 120 kilos de hachís
- Un conductor pierde el control del coche en L’Hospitalet de Llobregat y deja nueve heridos leves
- El bonito pueblo de cuento a solo 45 minutos de L'Hospitalet
- ¿Sabes dónde está? El rincón mágico L'Hospitalet que pocos conocen
- L'Hospitalet busca reducir las 1.000 viviendas del sector Can Rigalt al incluirlo en el plan urbanístico del Clínic
- Un incendio en unas barracas cercanas al Port de Barcelona obliga a movilizar cinco dotaciones de Bombers
- Los vecinos de Bellvitge se reencuentran en sus fiestas: 'Venimos por los niños, pero nos da nostalgia