Rambla de la Marina

Un patinete eléctrico provoca un incendio en un piso de L'Hospitalet

Calcinado un piso de L'Hospitalet por el incendio de un patinete eléctrico en Collblanc-Torrassa

Extinguido un incendio en un piso de Sabadell en que se habría quemado un patinete eléctrico

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Este miércoles por la noche se ha declarado un incendio en un piso de la Rambla de la Marina, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), originado por un patinete eléctrico.

El aviso llegó al teléfono de emergencias 112 a las 22.06 h y hasta el lugar se desplazaron siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que extinguieron las llamas. Finalmente, el fuego afectó a una única habitación de la vivienda.

Personal sanitario del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) atendió en el lugar a varias personas de la familia que vivía en el piso.

