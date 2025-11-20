Un patinete eléctrico provoca un incendio en un piso de L’Hospitalet

Este miércoles por la noche se ha declarado un incendio en un piso de la Rambla de la Marina, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), originado por un patinete eléctrico.

El aviso llegó al teléfono de emergencias 112 a las 22.06 h y hasta el lugar se desplazaron siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que extinguieron las llamas. Finalmente, el fuego afectó a una única habitación de la vivienda.

Personal sanitario del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) atendió en el lugar a varias personas de la familia que vivía en el piso.