Intensa humareda
Evacuadas 53 personas por el incendio de la sauna en un hotel de L'Hospitalet
Dos menores mueren en un incendio en Málaga
Los Bomberos de la Generalitat han tenido que evacuar esta noche a 53 personas por el incendio de una sauna en un gran hotel de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Según han informado los Bomberos, el aviso llegó a las 20:56 horas de este miércoles, para alertar de un incidente en un gran hotel ubicado en la calle Ciències de L'Hospitalet, donde ha saltado la alarma de incendios y ha aparecido humo en la planta baja, cuyo origen se desconocía.
Algunos clientes del hotel han abandonado las instalaciones ante la presencia del humo y ocho dotaciones de los bomberos se han desplazado al lugar, donde han podido determinar que el origen del humo era las saunas de la planta menos uno.
Tras controlar el incendio, han revisado que no quedaran puntos calientes que pudieran reavivar el fuego, mientras efectivos de los Bomberos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han atendido a los clientes del hotel que estaban en sus habitaciones o en las instalaciones de la zona de aguas.
Una persona ha requerido atención del SEM, 53 han sido evacuadas y cinco confinadas en sus habitaciones.
